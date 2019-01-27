Взрыв в "Рандеву": погибшего юбиляра похоронят за госсчет

Расходы на похороны погибшего при пожаре в кафе, последовавшем за хлопком газа, возьмет на себя администрация Саратовской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Пожар в кафе поселка Лысые Горы произошел в субботу. Во время отмечавшегося там юбилея произошел хлопок газа в подсобке. Начался пожар. Большинство посетителей получили ожоги от расплавившегося натяжного потолка. Всего в больницу были доставлены порядка 40 человек, в реанимацию ожогового центра были помещены четверо. 60-летний именинник — главный инженер Лысогорского ЖКХ — получил ожоги более 90% кожи и скончался. Позднее следователи сообщили о том, что владелица кафе вела бизнес без разрешительных документов. Она задержана и дает первые показания.

По факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ).