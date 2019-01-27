Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
27 января 201915:18

Под Нижним жестко сел вертолет

Около деревни Березовка в Нижегородской области жестко сел частный вертолет. На его борту находились два человека, один из них получил травмы ног.

Возгораний на земле не произошло, передает РИА Новости.

 

Сейчас

15:13

Под Нижним жестко сел вертолет

14:51

В пермской 14-этажке произошло обрушение

14:23

Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина

14:19

Россия не посылала бойцов для охраны Мадуро

13:51

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019

13:42

В Донбассе засекли украинских снайперов-провокаторов

13:33

Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина

Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина

34 минуты назад
В пермской 14-этажке произошло обрушение

В пермской 14-этажке произошло обрушение

13 минут назад
Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

53 минуты назад
Названа причина смерти Владимира Черникова

Названа причина смерти Владимира Черникова

2 часа назад
Из-за Ту-160 Канада и США подняли в воздух истребители

Из-за Ту-160 Канада и США подняли в воздух истребители

53 минуты назад
Глава Bellator: контракт с Емельяненко истек, теперь все зависит от него

Глава Bellator: контракт с Емельяненко истек, теперь все зависит от него

2 часа назад
Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

14 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

36 минут назад
Трагедия в саратовском кафе: взрывом снесло стены, потолок расплавился

Трагедия в саратовском кафе: взрывом снесло стены, потолок расплавился

2 часа назад
Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

1 час назад
Дуэль из-за Скабеевой: Береза ждет Морозова с "Удавами"

Дуэль из-за Скабеевой: Береза ждет Морозова с "Удавами"

18 минут назад
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

25.01.2019 15:35
Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

25.01.2019 14:36
V-MaX: Франция решила обзавестись гиперзвуковым оружием

V-MaX: Франция решила обзавестись гиперзвуковым оружием

20 минут назад
Пожар на ММК ликвидирован

Пожар на ММК ликвидирован

23 минуты назад
Женская сборная России заняла четвертое место на этапе Кубка мира

Женская сборная России заняла четвертое место на этапе Кубка мира

49 минут назад
Президент посетил Пискаревское кладбище

Президент посетил Пискаревское кладбище

1 час назад
Американские военные отбили у талибов игиловских главарей

Американские военные отбили у талибов игиловских главарей

1 час назад
В Донбассе засекли украинских снайперов-провокаторов

В Донбассе засекли украинских снайперов-провокаторов

1 час назад
Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный 7-й раз

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный 7-й раз

1 час назад
Патриарх Кирилл напомнил, что "невозможное человекам возможно Богу"

Патриарх Кирилл напомнил, что "невозможное человекам возможно Богу"

1 час назад
Семья Салы собрала 300 тысяч евро для возобновления поисков футболиста

Семья Салы собрала 300 тысяч евро для возобновления поисков футболиста

1 час назад
19 тысяч подмосковных дольщиков перестанут быть обманутыми

19 тысяч подмосковных дольщиков перестанут быть обманутыми

1 час назад
Ситуация с газом: в Киеве зазвучал голос разума

Ситуация с газом: в Киеве зазвучал голос разума

1 час назад
Две бригады спецназа ВС РФ стали гвардейскими

Две бригады спецназа ВС РФ стали гвардейскими

2 часа назад
Россиянина задержали за стрельбу в бердянской больнице

Россиянина задержали за стрельбу в бердянской больнице

2 часа назад
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету Кубка IBU

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету Кубка IBU

2 часа назад
Захарова напомнила немецким властям о выплатах блокадникам

Захарова напомнила немецким властям о выплатах блокадникам

3 часа назад
Протесты в Париже: задержаны 66 человек

Протесты в Париже: задержаны 66 человек

3 часа назад
Фатальный полет на трассе в Северной Осетии попал в объективы камер наблюдения

Фатальный полет на трассе в Северной Осетии попал в объективы камер наблюдения

3 часа назад
Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

3 часа назад
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

3 часа назад
"Снегопад века" в Москве может продолжиться и завтра

"Снегопад века" в Москве может продолжиться и завтра

4 часа назад
Мал "глаз", да дорог: для армии разработан индивидуальный комплекс разведки

Мал "глаз", да дорог: для армии разработан индивидуальный комплекс разведки

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 26 января 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 26 января 2018 года

26.01.2019 11:25
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

25.01.2019 13:07
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

23.01.2019 12:30
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55