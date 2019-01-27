Альваро Мората прошел медицинское обследование в "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прошел медицинское обследование для того, что окончательно оформить свой переход в мадридский "Атлетико". Сам испанец подтвердил, что в скором времени об аренде будет объявлено официально.

"Я очень счастлив и ждал этого много дней, — признается Мората, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на As. – Я уже хочу присоединиться к товарищам по команде. Близкие мне люди знают, что я сейчас чувствую – я очень рад находиться здесь. Я спокойной отношусь к тем людям, которые говорят о моем выступлении за "Реал". Это уже в прошлом, и я не в силах что-то изменить".

Арендное соглашение с "Атлетико" будет рассчитано до лета 2020 года с опцией выкупа нападающего "матрасниками" за 54 миллиона евро.