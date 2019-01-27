Кубок мира. Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла масс-старт в Антхольце

В итальянском Атхольцене продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье состоялся женский масс-старт, на котором спортсменки преодолели дистанцию в 12,5 километров. Победу праздновала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Дальмайер стал победительницей гонки с резульаттом 35 минут 32,8 секунды. На огневом рубеже немка допустила один промах. Одну осечку на стрельбе допустила и чешка Маркета Давидова, однако она уступила Дальмайер ходом и финишировала спустя 13,1 секунды. Замкнула тройку лучших еще одна представительница Германии Ванесса Хинц. Ее отставание составило 16,4 секунды при одном промахе.

Лучшим результатом среди российских биатлонисток стала Светлана Миронова, которая пришла к финишу через 1 минуту 34,1 секунды. Ее подвела стрельба – на стрельбище она смазала четыре выстрела. Следом за ней расположилась Екатерина Юрлова-Перхт (1.48,9 / 4). Ирина Старых заняла 22 место (2.07,0 / 1).