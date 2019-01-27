Пожар в московской девятиэтажке: взорвался газовый баллон

В воскресенье в жилом девятиэтажном доме на Хабаровской улице в Москве взорвался баллон с газом. Как РИА Новости сообщили в МЧС, объем баллона был небольшим, но в квартире на площади 25 квадратных метров возник пожар.

Из помещения на четвертом этаже спасли одного человека. Ему потребовалась помощь врачей. Пожарные эвакуировали 10 жильцов с верхних этажей. Возгорание ликвидировано около 14.30 по московскому времени.