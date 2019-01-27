Черникова похоронят рядом с отцом

Скончавшийся накануне Владимир Черников, возглавлявший столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, будет похоронен рядом с отцом, сообщили в московской мэрии.

Черников скончался в Москве в ночь на воскресенье на 55-м году жизни. По предварительной информации, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Дата прощания назначена на вторник, 29 января. Похоронят Черникова на Троекуровском кладбище.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Имеет юридическое и экономическое образование, кандидат экономических наук. До 1994 г. — кадровый военный, полковник запаса. С 1994 по 1998 годы занимался бизнесом. В дальнейшем пришел на телевидение, создав собственную телепрограмму "На дорогах России", выходившую на ВГТРК.

С 2000 года работал в правительстве Москвы, возглавлял департамент СМИ и рекламы города Москвы. В 2016 году назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.