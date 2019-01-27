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Политическая нестабильность в Венесуэле 5 минут назад

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27 января 201916:51

Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

Автор: Дмитрий Киселёв

Венесуэла — дружественное России государство с 30-миллионным населением на самом севере Южноамериканского континента. Столица – 3-миллионный Каракас. Венесуэла — большой раздражитель для США и подконтрольных им латиноамериканских режимов. Страна — экспортер нефти. Один из важнейших игроков на рынке углеводородов в мире. Лакомый кусок для Вашингтона.

В августе прошлого года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время военного парада совершено покушение с помощью нескольких беспилотников, начиненных взрывчаткой. Тогда полицейские снайперы подстрелили посланные летающие бомбы. Мадуро уберегли. И вот — новый заход. Куда более масштабный.

23 января в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента молодое дарование с образованием, полученным в США, 35-летний Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны и вывел сторонников на улицы. Тут же Дональд Трамп объявил действующего и законно избранного на всенародном голосовании президента Николаса Мадуро нелегитимным, а главой государства признал самозванца Хуана Гуайдо.

Сейчас в Венесуэле — двоевластие. Верховный суд и армия на стороне Мадуро. Большинство в парламенте — за проамериканской оппозицией, значит, — за Гуайдо. Международное сообщество тоже разделилось. Важно, что Россия и Китай как члены Совбеза ООН осудили госпереворот. За Мадуро в Латинской Америке стоят Куба, Никарагуа, Боливия, Уругвай и Мексика.

Президент Путин выразил Николасу Мадуро поддержку, подчеркнув при этом, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". Внешнее вмешательство в дела Венесуэлы осудила и Индия. Генсек ООН Гутерреш нейтрально призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Получив "ожоги" на украинском Майдане, Евросоюз уклончиво призвал к проведению новых выборов. США и Канада, а также Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Парагвай и Перу признали мятежников законной властью в Каракасе. Позиция — с подачи США.

Госсекратарь Майк Помпео даже назначил в Венесуэлу своего рода "экзарха. Это Эллиот Абрамс. Зона ответственности Абрамса, как это звучит официально, — "восстановление демократии в Венесуэле". Кадровое решение едко прокомментировала Мария Захарова — официальный представитель МИД России.

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии — тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь — Венесуэла", — подчеркнула Захарова.

Еще одна существенная деталь. Великобритания в ответ на требование президента Венесуэлы Мадуро отказала выдать из своих банков находящиеся там на хранении золотые слитки на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Эта новость, быть может, покажется интересна тем, кто все еще верит в беспристрастность западной банковской системы.

Автор: Антон Степаненко

Амнистия должна распространиться на всех, кто как бы помогает демократии. А демократию, по мнению оппозиции, строят как раз они. По сути, сторонники Гуайдо принимают индульгенцию сами себе — с прицелом на возможные беспорядки, как это происходило на улицах Каракаса 23 января. Ожидаемо индульгенцию принимают единогласно с таким обоснованием: мы не судьи и не можем их судить, но мы знаем, что они невиновны, поэтому и амнистируем.

Несмотря на выходной, на митинг пришли всего полторы две сотни либералов. На других протестных площадках народу и того меньше. "Не смотрите, что нас так мало. Если будет нужно, придет больше людей. Просто сегодня выходной, и народ традиционно предпочитает отдыхать. Да и после недавних столкновений с полицией у людей есть опасение", — говорят манифестанты.

Опасения оказались напрасны. Либералы были разумно сдержаны, поэтому немногие патрульные лениво наблюдали за политической активностью несогласных в сторонке.

Главного либерала и борца за демократию Хуана Гуайдо на митинге ждали. Готовились приветствовать. Даже резолюцию об амнистии заранее отпечатали и собирались вручить. Он в конце концов появился и обрадовал тем, что часть американских дипломатов в Каракасе остается, а скоро в столице будет проведен новый масштабный митинг против нынешних властей. Впрочем, к выступлениям, но уже в поддержку Николаса Мадуро готовятся и его сторонники и тоже скоро.

Волонтеры вне политики и дежурят на любых массовых выступлениях как сторонников власти, так и оппозиции. 23 января, когда выступала оппозиция, их помощь оказалась востребована — пострадавших были десятки.

Столичный район Санта Моника считается бедняцким. Он мог бы стать криминальным анклавом, тем более в округе оппозиционно настроенных кварталов побогаче, но здесь ценят поддержку государства и держатся за помощь правительства. Помощь ощутимая и регулярная.

Стоимость продуктового пайка на семью — 5 центов. 3 пакета риса, тунец, мука, кукурузное масло, чечевица, сухое молоко. Активист общины Энри Дудамел коробки разносит сам. Так надежнее, ведь помощь — адресная. "Мы раздаем от правительства этот паек. И так — каждую неделю", — рассказал он.

Раздают по спискам. Желтым отмечены семьи, которых уже снабдили, серым — которым еще предстоит его дать. В таких коммунах на окраинах Каракаса за 8 последних лет расселили 2, 5 миллиона обитателей трущоб. Здесь дорожат вниманием власти, и пафос оппозиционной риторики видится отсюда совсем не искренним.

На улицы Каракаса в поддержку президента Мадуро людей вышло много. Вот только видели это немногие. Западные СМИ это просто не показывали — не выгодно. Это была их информационная артподготовка к атаке на законную власть.

А вот Ларисса Костас, наоборот, была в те дни альтернативным источником информации. Она — ведущая информационной программы одного из телеканалов и своими глазами видела, кто, сколько и за кого голосовал на улицах Каракаса. Но у западных СМИ была своя правда.

На вопрос, не боится ли она говорить правду о ситуации в стране, Ларисса отвечает, что это — ее профессия. Либо правда с экрана телевизора, либо гонорары от западных спонсоров. Она сделала свой выбор: работать в кадре, рассказывать людям Венесуэлы, какие настроения на самом деле в их стране.

Текст: "Вести недели"

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