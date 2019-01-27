Шарапова стартует на St. Petersburg Ladies Trophy матчем против квалифая

Российская теннисистка Мария Шарапова возьмет старт на турнире серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy матчем против победительницы квалификационного раунда. Об этом стало известно после того, как организаторы провели жеребьевку основной сетки соревнований.

Первая ракетка России Дарья Касаткина получила третий номер "посева" и вступит в борьбу за главный трофей турнира во втором круге. Ее возможными соперницами может стать Мария Саккари, либо один из представителей квалификационного раунда.

Также в результате жеребьевки Вера Звонарева получила в соперницы чешку Катерину Синякову, Анастасия Павлюченкова стартует на турнире матчем против бельгийки Кирстен Флипкенс, а Екатерина Макарова сыграет с одним из победителей отборочного этапа.

Турнир пройдет с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд турнира составляет 823 тысячи долларов.