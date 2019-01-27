"Автожир", жестко севший под Нижним, вылетел без разрешения

Винтокрылый летательный аппарат "Автожир", жестко севший в поле около деревни Березовка в Нижегородской области, вылетел незаконно.

На судне отсутствуют госномера, органы организации воздушного движения о полете уведомлены не были. На борту нет документов, заявили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Богородском районе Нижегородской области. На борту находились два человека, оба получили травмы. У пассажира сломаны ноги.

Пилот совершил минимум два административных правонарушения, проводится проверка, передает ТАСС.