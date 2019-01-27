Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

Москву накрыл сильнейший за 70 лет снегопад. Сугробы выросли на полметра. Снег идет без перерыва уже 26 часов и, по прогнозам синоптиков, прекратится лишь утром понедельника, 27 января. Столичные улицы непрерывно чистят — за ночь из города вывезли около 800 тысяч кубометров снега.

Борьба со стихией — сутки напролет. Со "снегопадом века" борются 60 тысяч работников коммунальных служб. И эта схватка с метелью действительно непроста. Ведь месячная норма осадков — 37 сантиметров снега. А выпало практически в два раза больше. И это не предел.

По словам городских властей, работа коммунальщиков помогла избежать транспортного коллапса. В последний выходной недели дороги свободны — только небольшие заторы. Из-за гололедицы — большое количество аварий. Серьезные редко, чаще небольшие столкновения. И тут водители без помощи не остались. Сотрудники Центра организации дорожного движения помогали тем, кто оказался в непростой автомобильной ситуации.

Порой на дороге коммунальные службы напоминали целые эскадрильи. Первые ряды собирают все "лишнее", что мешает движению, за ними, без промедления, обработка дорожного полотна.

Сейчас сформирована колонна по очередной факсограмме: будет обработка жидким и твердым противогололедным материалом.

Усиленные меры понадобились, чтобы расчистить путь не только для тех, кто на дороге, но и в небе. В московских "воздушных гаванях" — несколько десятков задержек и переносов рейсов. В аэропорты вызвали дополнительные силы для расчистки взлетно-посадочных полос. Каждый самолет проходит противообледенительную подготовку.

Снегопад умерит свой пыл уже в начале рабочей недели. Однако на то, чтобы убрать снег, понадобится еще семь дней. А пока жителей столицы призывают быть крайне аккуратными — водителям предлагают пересесть на общественный транспорт, чтобы зимняя сказка не превратилась в "день жестянщика".