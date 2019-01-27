Захват на аллее Вязов: в Берлине неизвестные вломились в посольство Камеруна

Группа из примерно 10 человек проникла в здание посольства республики Камерун в Германии, находящееся в районе Вестэнд на западе Берлина. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, незваные гости выдвинули некие политические требования, рассказал утром представитель полиции.

На место происшествия прибыли существенные силы полиции, в итоге правоохранителям удалось вывести "захватчиков" из здания.

Сообщается, что в здании, расположенном на Ульменаллее (аллея Вязов), были повреждены некоторые предметы обстановки. Мотивы действий ночных гостей полиция пока уточняет.

Пострадавших в результате инцидента нет, полицейская охрана была снята ранним утром, передает таблоид Bild.