Путин побеседовал с Бегловым

Во время визита в Санкт-Петербург в воскресенье президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым.

Беглов поблагодарил главу государства за выделение 150 миллионов рублей из резерва президента на организацию новой экспозиции "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда", пишет ТАСС.

За ходом проекта будет наблюдать Министерство культуры, а отчет о расходовании денег будет направлен в администрацию президента. Общий контроль поручено осуществить полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану.