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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад

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27 января 201916:59

"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

Global Look Press

США вновь потребовали от Евросоюза и Германии остановить работу над строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщило в воскресенье издание Handelsblatt.

На данный момент почти треть всего газопровода длиной 1,2 тысячи километров уже проложена по дну Балтийского моря. В конце 2019 года, согласно планам участвующих в проекте компаний, основной объем работ может быть завершен.

Однако уже несколько месяцев США оказывают давление на Германию, добиваясь приостановки реализации проекта. В последнее время давление еще усилилось. "Мы хотим, чтобы проект был остановлен", — сказал изданию неназванный высокопоставленный источник в Белом доме. Причины — в расширении влияния России на европейских партнеров Америки после того, как газопровод будет запущен.

Ранее посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал германским компаниям письма с угрозами санкций. В частности, о получении таких писем сообщили компании BASF и Uniper. В письмах говорилось о возможности принятия в отношении компаний ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. По мнению политологов, Америка заинтересована в поставках в Европу собственного сжиженного природного газа, поэтому идет на такие способы давления.

Российская дипломатия оценивает такие действия как "недопустимое средство давления" — такие угрозы не имеют ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей.

Газопровод "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро, запуск ожидается в конце 2019 года.

 

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