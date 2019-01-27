Посол России в Польше призвал сохранить память об узниках Освенцима

Память об Освенциме должна передаваться из поколения в поколение, чтобы предотвратить историческую амнезию и военные авантюры, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в Освенциме на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения лагеря смерти Красной армией.

Потрясение в концлагере в Аушвиц-Биркенау не ослабевает, добавил посол. Это очень важно – помнить, к чему приводит вера в расовое превосходство и свое право решать судьбы народов. Он подчеркнул, что во время ВОВ погибли во 26,5 миллионов советских граждан, передает ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении отметил, что нацистская Германия в ответе за Холокост. Зло нельзя забывать, иначе оно вернется. А правде нужно смотреть в глаза, передает РИА Новости.

Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим — крупнейший нацистский лагерь смерти. День освобождения лагеря 27 января с 2005 года по решению Генеральной ассамблеи ООН — международный день памяти жертв Холокоста.