Клинцевич о немецкой помощи блокадникам: дело не только в деньгах

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал решение правительства Германии выделить 12 миллионов евро на поддержку людей, переживших блокаду Ленинграда. По его мнению, такое решение можно расценить "только со знаком плюс".

"Дело, понятно, далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться", — написал Клинцевич в своем Facebook.

Как подчеркнул сенатор, Россия заинтересована в поддержании и развитии взаимовыгодных отношений с ФРГ во всех областях. По его мнению, нынешняя инициатива Германии будет способствовать укреплению доверия между двумя странами.

Клинцевич заверил, что россияне никогда не забудут трагедию блокадного Ленинграда, и добавил, что нынешняя Германия в этом смысле вместе с ними. "Очень хочу в это верить", — добавил он.

Ранее главы МИД Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров в совместном заявлении приветствовали решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда, в Санкт-Петербурге.

Как отметили министры, такая инициатива основана "на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы". Они охарактеризовали ее как "добровольный гуманитарный жест".