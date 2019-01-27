Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

Отказаться от туалетной бумаги призывает читателей немецкого портала Jetzt автор Лара Тиде. Сейчас средняя немецкая семья использует в год 93 рулона этой бумаги, на производство которой уходит большое количество времени и энергоресурсов — не говоря уже о древесине в случае, если она производится не из макулатуры.

При этом, пишет Тиде, во многих бедных странах люди обходятся вообще без туалетной бумаги, используя для своих гигиенических потребностей, например, сосуды с водой. Также для этого могут служить лейки, шланги или биде. Есть уже и более комфортные способы — например, унитазы, совмещенные с биде.

При этом, по словам немецкой журналистки, помимо экологических преимуществ очистка с помощью воды намного гигиеничнее: это снижает риски аллергии и раздражения кожи, а также укрепляет здоровье. По словам же производителей и экспертов, унитазы-биде могут даже помочь в борьбе с такими заболеваниями, как закупорка или геморрой.