Кубок IBU. Сборная России выиграла смешанную эстафету в Швейцарии

Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU, проходивший в швейцарском Ленцерхайде. Российские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 24,1 секунды.

Сборную России представляли Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова и Виктория Сливко. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 16 минут и 24,1 секунды. При этом не пробежав ни одного штрафного круга, но потратив 7 дополнительных патронов.

Следом за Россией финишировали немцы, отстав на 1 минуту 24,9 секунды. Они пробежали два штрафных круга и потратили 10 доппатронов. Спустя 1 минуту и 29,8 секунды финишировали норвежские биатлонисты, занявшие итоговую третью строчку (0 кругов, 12 патронов).

Ранее российские спортсмены в лице Сергея Корастылева и Ульяны Кайшевой также добились победы супермиксте.