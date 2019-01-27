"Монако" арендовал хавбека "Атлетико" Мартиньша

Французский клуб "Монако" взял в аренду полузащитника мадридского "Атлетико" Желсона Мартиньша. Стороны договорились о полугодичном арендном соглашении. Португальский хавбек будет выступать за монегасков до конца текущего сезона.

"Я очень рад присоединиться к "Монако" и не могу дождаться выхода на поле со своими новыми товарищами по команде, — признается Желсон, слова которого приводит официальный сайт "Монако". – Я сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде".

Желсон выступает за сборную Португалии, в составе которой стал бронзовым призером Кубка конфедераций, проходившего в России в 2017 году. В текущем сезоне он не имел постоянного места в составе "матрасников", сыграв лишь в восьми играх.