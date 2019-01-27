Схвачен преступник, скрывавшийся от правосудия 19 лет

В Кемеровской области задержан подозреваемый, которому удавалось ускользать от органов правосудия 19 лет. Как рассказала СМИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 39-летний мужчина находился в федеральном розыске за нанесение тяжких телесных повреждений.

В 1998 году подозреваемый с подельниками избил человека, который умер от травм. Хулигана освободили под залог, и он скрылся.

Все эти годы мужчина переезжал из региона в регион и устраивался разнорабочим. Задержанный помещен в следственный изолятор.