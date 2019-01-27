27 января 201917:15
Взрыв в Москве: пришлось задействовать вертолет
Санитарная авиация эвакуировала пострадавшего при взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы, сообщает столичное управление МЧС.
Взрыв небольшого газового баллона произошел днем в воскресенье на четвертом этаже девятиэтажного дома № 23 корпус 3 по Хабаровской улице (район Гольяново). Ранее представитель экстренных служб столицы сообщали, что общая площадь пожара составила порядка 25 квадратных метров, пожарные спасли 10 человек с верхних этажей.
В марте 2018 в соседнем доме (Хабаровская, 18, корпус 1) взорвался самогонный аппарат. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из дома были эвакуированы семь человек, никто из них не пострадал.
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