Вашингтон и Лондон воюют с Nord Stream гангстерскими методами
Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что построено уже более 20% морского газопровода "Северный поток-2". Премьер Польши Тадеуш Моравецкий признал поражение противников нового российского газопровода. В интервью изданию Interia он пояснил бессмысленность сопротивления, поскольку Россия — это мировая держава, а Германия — четвертая экономика в мире.
Впрочем, это всего лишь мнение премьера Польши. Можно не сомневаться, американцы так просто руки вверх не поднимут. США решают свои задачи либо взятием людей в заложники, либо уничтожением репутаций через шантаж и компромат по принципу "нет человека — нет проблемы".
В продолжение этой линии логичным было бы ожидать американской атаки на экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который возглавляет совет директоров швейцарской Nord Stream AG — компании, созданной для управления газопроводом "Северный поток".
26 января в Германии "приговорили" угольную энергетику: к 2038 году останутся только газ и ветер. Газ — стабильнее. Его можно брать из разных источников: из Сибири будет надежнее и дешевле, чем из США или Катара, а в Северном море он заканчивается.
Все в Германии знают об этом, однако отдельную категорию даже немецких политиков и СМИ это знание не способно удержать от участия в пропагандистских кампаниях, направленных против строительства "Северного потока-2".
"Мы, будучи разработчиками проекта, не даем оценку политическим процессам и заявлениям. Мы принимаем их к сведению и должны учитывать их в своей работе. Мы отмечаем интенсификацию дискуссии: чем ближе к проект к завершению, тем активнее ведутся политические споры", — заявил пресс-секретарь компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер.
Противники "Северного потока-2" использовали уже практически весь арсенал средств психологического давления: от запугивания собственного населения российским энергетическим "оружием", нацеленным на европейский ценности, и атакой на молодую "украинскую демократию" до прямых угроз партнерам "Газпрома" в Германии, Австрии, Франции и Нидерландах.
"У американцев есть различные способы затруднить строительство газопровода. Банки, принимающие участие в проекте, могут столкнуться с санкциями, в то время как на специализированные фирмы, отвечающие за укладку и обслуживание газопровода в море, могут быть наложены торговые штрафы", — пишут СМИ.
Чем дальше, тем более гангстерскими методами ведется атака, которая координируется и финансируется из Вашингтона и Лондона. США хотят переключить европейскую энергетику на использование американского сжиженного газа и уже не стесняются в лоб требовать этого через своего посла в Германии Рика Греннела.
Параллельные проблемы создаются для логистики проекта: до сих пор не понятно, удастся ли провести трубу около острова Борнхольм в датских территориальных водах и по людям, которые в нем участвуют. СМИ выполняют роль приставленного к затылку пистолета. Политолог Александр Рар не имеет прямого отношения к "Нордстрим-2", но его личный опыт применим к ситуации — несколько лет назад он прошел через кампанию травли.
"Четвертая власть, пресса, конечно, в Германии и в Европе очень сильна. Она фактически никем не контролируется, поэтому себе главные редактора очень много могут позволить. И политики, кстати, начинают бояться. И самое обидное, знаю это уже по личному, что вы теряете друзей, потому что очень много людей, которые с вами шли по этому пути, не хотят, чтобы их очернили, не хотя попасть под этот же самый огонь, который падает на вас, поэтому тоже в сторону отходят", — сказал Рар.
Председатель совета директоров Nord Sream 2 Герхард Шредер — человек, на котором ультралиберальная пресса, "питающаяся" грантами Госдепа, уже много лет отрабатывает технологии персональный дискредитации. "Мочить" в прессе его начали еще в те времена, когда он работал канцлером Германии, — выступил против участия страны в иракской авантюре и поддержал идею газопровода.
Российский газ — в интересах Германии, но Шредера все равно легко представят лоббистом интересов Кремля. Так же безапелляционно и бездоказательно, как это сделали модераторы сайта "Миротворец", внесшие имя Шредера в список врагов Украины. Иной раз ему предъявят что-то совсем из области субъективного, вроде обвинений в том, что возглавлять "Северный поток-2" — это "за рамками допустимого", чуть ли не аморально. Поди поспорь.
"Писали когда-то, что якобы Шредер встречался с тем или с другим человеком где-то за кулисами в русском посольстве в Германии, чтобы каким-то образом добиться разрешения на строительство "Северного потока". Все это ложь, такой встречи не было. Но опровергнуть просто было невозможно. И много вот таких версий, несправедливостей, подтасовок СМИ", — рассказал Александр Рар.
Шредер — удобная мишень для демагогических обвинений, друг Путина, главное — осмеливается этого не скрывать. Действует раздражающе, вызывает завистливое внимание к его личной жизни, связям, интересам, доходам. Не исключено, что в ближайшее время Шредер станет объектом новой атаки, разработанной западными спецслужбами для западной прессы по принципу "неважно, было ли это на самом деле, важно, чтобы в это поверили".
Но, разумеется, сверхзадача таких специальных акций не навредить конкретному человеку, а ударить по "Северному потоку", который в настоящий момент поддерживает большинство немцев. Оппоненты "Нордстрима" будут пытаться сломать имидж проекта, чтобы оправдать любое дальнейшее беззаконие. И тут, как говориться, ничего личного — просто бизнес.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в столичной многоэтажке
- Глава подмосковного СПЧ оказалась в центре скандала
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю
Самое читаемое
-
"Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- 2-летнего мальчика, провалившегося в колодец, спасти не удалось
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
- Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
- Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
- Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года
- Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Opel возобновит производство в России
- В России стартовала сборка флагманского седана Kia
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Не послушались: снегопад, аварии и пробки в Москве
- Соседи травят семью с ребенком-инвалидом
- Москва - театральная столица: Сергей Собянин о формуле успеха
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца