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27 января 201920:05 Михаил Антонов

Вашингтон и Лондон воюют с Nord Stream гангстерскими методами

Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что построено уже более 20% морского газопровода "Северный поток-2". Премьер Польши Тадеуш Моравецкий признал поражение противников нового российского газопровода. В интервью изданию Interia он пояснил бессмысленность сопротивления, поскольку Россия — это мировая держава, а Германия — четвертая экономика в мире.

Впрочем, это всего лишь мнение премьера Польши. Можно не сомневаться, американцы так просто руки вверх не поднимут. США решают свои задачи либо взятием людей в заложники, либо уничтожением репутаций через шантаж и компромат по принципу "нет человека — нет проблемы".

В продолжение этой линии логичным было бы ожидать американской атаки на экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который возглавляет совет директоров швейцарской Nord Stream AG — компании, созданной для управления газопроводом "Северный поток".

26 января в Германии "приговорили" угольную энергетику: к 2038 году останутся только газ и ветер. Газ — стабильнее. Его можно брать из разных источников: из Сибири будет надежнее и дешевле, чем из США или Катара, а в Северном море он заканчивается.

Все в Германии знают об этом, однако отдельную категорию даже немецких политиков и СМИ это знание не способно удержать от участия в пропагандистских кампаниях, направленных против строительства "Северного потока-2".

"Мы, будучи разработчиками проекта, не даем оценку политическим процессам и заявлениям. Мы принимаем их к сведению и должны учитывать их в своей работе. Мы отмечаем интенсификацию дискуссии: чем ближе к проект к завершению, тем активнее ведутся политические споры", — заявил пресс-секретарь компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

Противники "Северного потока-2" использовали уже практически весь арсенал средств психологического давления: от запугивания собственного населения российским энергетическим "оружием", нацеленным на европейский ценности, и атакой на молодую "украинскую демократию" до прямых угроз партнерам "Газпрома" в Германии, Австрии, Франции и Нидерландах.

"У американцев есть различные способы затруднить строительство газопровода. Банки, принимающие участие в проекте, могут столкнуться с санкциями, в то время как на специализированные фирмы, отвечающие за укладку и обслуживание газопровода в море, могут быть наложены торговые штрафы", — пишут СМИ.

Чем дальше, тем более гангстерскими методами ведется атака, которая координируется и финансируется из Вашингтона и Лондона. США хотят переключить европейскую энергетику на использование американского сжиженного газа и уже не стесняются в лоб требовать этого через своего посла в Германии Рика Греннела.

Параллельные проблемы создаются для логистики проекта: до сих пор не понятно, удастся ли провести трубу около острова Борнхольм в датских территориальных водах и по людям, которые в нем участвуют. СМИ выполняют роль приставленного к затылку пистолета. Политолог Александр Рар не имеет прямого отношения к "Нордстрим-2", но его личный опыт применим к ситуации — несколько лет назад он прошел через кампанию травли.

"Четвертая власть, пресса, конечно, в Германии и в Европе очень сильна. Она фактически никем не контролируется, поэтому себе главные редактора очень много могут позволить. И политики, кстати, начинают бояться. И самое обидное, знаю это уже по личному, что вы теряете друзей, потому что очень много людей, которые с вами шли по этому пути, не хотят, чтобы их очернили, не хотя попасть под этот же самый огонь, который падает на вас, поэтому тоже в сторону отходят", — сказал Рар.

Председатель совета директоров Nord Sream 2 Герхард Шредер — человек, на котором ультралиберальная пресса, "питающаяся" грантами Госдепа, уже много лет отрабатывает технологии персональный дискредитации. "Мочить" в прессе его начали еще в те времена, когда он работал канцлером Германии, — выступил против участия страны в иракской авантюре и поддержал идею газопровода.

Российский газ — в интересах Германии, но Шредера все равно легко представят лоббистом интересов Кремля. Так же безапелляционно и бездоказательно, как это сделали модераторы сайта "Миротворец", внесшие имя Шредера в список врагов Украины. Иной раз ему предъявят что-то совсем из области субъективного, вроде обвинений в том, что возглавлять "Северный поток-2" — это "за рамками допустимого", чуть ли не аморально. Поди поспорь.

"Писали когда-то, что якобы Шредер встречался с тем или с другим человеком где-то за кулисами в русском посольстве в Германии, чтобы каким-то образом добиться разрешения на строительство "Северного потока". Все это ложь, такой встречи не было. Но опровергнуть просто было невозможно. И много вот таких версий, несправедливостей, подтасовок СМИ", — рассказал Александр Рар.

Шредер — удобная мишень для демагогических обвинений, друг Путина, главное — осмеливается этого не скрывать. Действует раздражающе, вызывает завистливое внимание к его личной жизни, связям, интересам, доходам. Не исключено, что в ближайшее время Шредер станет объектом новой атаки, разработанной западными спецслужбами для западной прессы по принципу "неважно, было ли это на самом деле, важно, чтобы в это поверили".

Но, разумеется, сверхзадача таких специальных акций не навредить конкретному человеку, а ударить по "Северному потоку", который в настоящий момент поддерживает большинство немцев. Оппоненты "Нордстрима" будут пытаться сломать имидж проекта, чтобы оправдать любое дальнейшее беззаконие. И тут, как говориться, ничего личного — просто бизнес.

Текст: "Вести недели"

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