На А114 опрокинулся автобус с пассажирами

На трассе А114 в Вологодской области автобус Volvo попал в ДТП. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В салоне находились 30 пассажиров, пострадали двое.

За рулем автобуса находился 56-летний водитель.

Рейс следовал из Весьегонска в Санкт-Петербург. Инцидент произошел на 316 километре дороги Вологда – Новая Ладога, передает ТАСС.