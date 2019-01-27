"Победа" перестанет летать в Хельсинки

Российская авиакомпания "Победа" прекращает полеты в столицу Финляндии. Причина — оптимизация эффективности программы полетов.

Как сообщила пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова, рейсы в Хельсинки приостановлены с 1 февраля. Она пообещала, что пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, либо полностью вернут деньги, либо подберут альтернативные варианты перелетов. Причем с каждым клиентом сотрудники компании будут работать индивидуально, пишет РИА Новости.

Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", начал полеты в Хельсинки — Вантаа 5 октября 2018 года.

Между российской и финской столицами до шести рейсов в сутки выполняют "Аэрофлот" и Finnair. Самолеты летают из аэропорта Шереметьево.