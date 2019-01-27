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Brexit 31 минута назад

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27 января 201922:29 Александр Хабаров

Британии грозят спад экономики и хаос на границе

Британский Brexit — это когда Лондон прощается с Евросоюзом, но не знает, как же все-таки уйти, — в России уже стал предметом шуток. И в русском даже появился новый глагол — "брекзить".

Пример: "Василий Петрович скушал в гостях поллитру, побил посуду, обложил всех матюгами, обозвал хозяйку как только мог, но не ушел, а сидит и брекзит". То есть уход по-английски сегодня уже в наших представлениях выгладит так.

Как это выглядит в самой Британии?

Передвижные телестудии уже вторую неделю оккупируют лужайку перед зданием парламента. Скоро там должно состояться голосование по так называемому плану "Б". Каким в итоге будет Brexit, когда он состоится и состоится ли вообще? На эти вопросы ответа до сих пор нет. Как это ни странно, но чем ближе к заявленной дате — 29 марта этого года — тем больше сценариев, по которым могут развиваться события. И многие из них противоречат друг другу.

Вопреки ожиданиям Тереза Мэй так и не предложила Палате общин ничего нового. А в парламенте уже готовы поправки к закону Brexit, которые позволяют депутатам отменить дату выхода из ЕС. Законодательная инициатива лейбориста Ивет Купер наделяет парламент правом отложить Brexit на несколько месяцев.

"Это всего лишь позволяет парламенту решить, нужно ли нам еще время, чтобы попытаться избежать выхода из ЕС без соглашения", — отметил Купер.

Заявления о том, что всем, вероятно, нужно больше времени, не пользуются популярностью, учитывая, что премьер-министр привела к такому хаосу. В то же время на правительство давит группа консерваторов, которую возглавляет депутат Джейкоб Рис-Могг.

Среди британских евроскептиков этот политик пользуется большим влиянием. В конце прошлого года он добивался отставки Терезы Мэй, но попытка внутрипартийного переворота тогда успехом не увенчалась. Теперь он призывает правительство использовать право королевы приостановить работу парламента, чтобы депутаты не получили возможность отодвинуть кабинет министров и по своему усмотрению переносить Brexit на более поздний срок.

"Если Палата общин подрывает наши конституционные устои, то исполнительная власть должна использовать оставшиеся законные способы для того, чтобы этого не допустить", — заявил Рис-Могг.

Он и его единомышленники считают, что из Евросоюза надо выходить в любом случае вне зависимости от того, утвердит парламент соглашение о выходе или нет.

"Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, отношения будут сложными, даже весьма напряженными. И не в последнюю очередь из-за того, что ЕС нужны наши деньги", — уверен Рис-Могг.

Лондонские евроскептики исходят из того, что Евросоюз заинтересован в британском рынке даже больше, чем Великобритания в европейском. В прошлом году импорт из Европы превысил экспорт на 80 миллиардов долларов США. К тому же, несмотря на преддверие Brexit, в британскую экономику по-прежнему идут инвестиции, ВВП страны растет быстрее, чем в зоне евро, и пока что вопреки мрачным прогнозам отсюда не побежали крупные банки и финансовые структуры.

"Если у нас не будет соглашения, я имею в виду того всеобъемлющего договора, который пытается провести Тереза Мэй, то это не означает, что мы не можем договориться по отдельным темам. И такие переговоры уже начались: вопросы авиасообщения, права граждан, участие в совместных проектах — все это предмет для разговора между Великобританией и Евросоюзом. И мы найдем общий язык там, где есть взаимный интерес", — уверен Роджер Бутл, экономист, обозреватель The Daily Telegraph.

Все это – шапкозакидательство, утверждают их противники заявляют, что выход без соглашения приведет к падению экономики и хаосу на границе. Одними из первых это почувствуют британские туристы, как только начнется сезон отпусков.

"Пока мы еще не понимаем до конца всю ситуацию. Но, согласно уже известным заявлениям, Европейский Союз намерен рассматривать граждан Великобритании как представителей третьих стран. Они уже не будут членами Евросоюза, с ними будут обращаться так же, как, например, с американцами или русскими. Это значит, что их будут подвергать дополнительным проверкам, на паспортном контроле их спросят, зачем они едут, достаточно ли у них средств. У нас 30 тысяч человек каждый день отправляются в Европу через Дувр, десятки тысяч прилетают к нам из европейских аэропортов, так что задержки могут быть существенными", — сказал Том Дженкинс, исполнительный директор Европейской ассоциации туризма.

Телеканал Sky News сообщил, что британские военные базы на Гибралтаре, Кипре и Фольклендах создают запасы продовольствия, горючего и амуницией, опасаясь возможных перебоев в поставках из-за жесткого Brexit. Выход без соглашения угрожает безопасности страны, заявил телеканалу бывший директор британской разведки.

Airbus угрожает вывести из Великобритании свое производство, если условия выхода из Евросоюза так и не будут оговорены. "В мире огромное количество стран, которые с радостью будут делать крылья для наших самолетов", — заявил гендиректор компании.

В Евросоюзе уже прямо заявили, что жесткий Brexit может привести к закрытию границы с Северной Ирландией. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в свое время заключил соглашение, положившее конец кровавому ирландскому конфликту, полагает, что сейчас необходим повторный референдум по Brexit.

Но Тереза Мэй считает повторный референдум неуместным. "Я неоднократно выражала свою озабоченность по поводу проведения второго референдума британским народом. Наша долг — исполнить решение первого", — подчеркнула она.

Судя по отдельным заявлениям и утечкам из кабинета министров, в правительстве рассчитывают, что под давлением мрачных прогнозов настроенные против предложенного им соглашения депутаты в итоге будут вынуждены уступить, приняв слегка модифицированную сделку. Но любые изменения британцам еще предстоит утрясать с Евросоюзом, так что какой бы путь ни выбрал для себя британский истеблишмент, все равно до Brexit все дороги приводят в Брюссель.

Текст: "Вести недели"

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