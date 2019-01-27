Тема:
Brexit 31 минута назад
Британии грозят спад экономики и хаос на границе
Британский Brexit — это когда Лондон прощается с Евросоюзом, но не знает, как же все-таки уйти, — в России уже стал предметом шуток. И в русском даже появился новый глагол — "брекзить".
Пример: "Василий Петрович скушал в гостях поллитру, побил посуду, обложил всех матюгами, обозвал хозяйку как только мог, но не ушел, а сидит и брекзит". То есть уход по-английски сегодня уже в наших представлениях выгладит так.
Как это выглядит в самой Британии?
Передвижные телестудии уже вторую неделю оккупируют лужайку перед зданием парламента. Скоро там должно состояться голосование по так называемому плану "Б". Каким в итоге будет Brexit, когда он состоится и состоится ли вообще? На эти вопросы ответа до сих пор нет. Как это ни странно, но чем ближе к заявленной дате — 29 марта этого года — тем больше сценариев, по которым могут развиваться события. И многие из них противоречат друг другу.
Вопреки ожиданиям Тереза Мэй так и не предложила Палате общин ничего нового. А в парламенте уже готовы поправки к закону Brexit, которые позволяют депутатам отменить дату выхода из ЕС. Законодательная инициатива лейбориста Ивет Купер наделяет парламент правом отложить Brexit на несколько месяцев.
"Это всего лишь позволяет парламенту решить, нужно ли нам еще время, чтобы попытаться избежать выхода из ЕС без соглашения", — отметил Купер.
Заявления о том, что всем, вероятно, нужно больше времени, не пользуются популярностью, учитывая, что премьер-министр привела к такому хаосу. В то же время на правительство давит группа консерваторов, которую возглавляет депутат Джейкоб Рис-Могг.
Среди британских евроскептиков этот политик пользуется большим влиянием. В конце прошлого года он добивался отставки Терезы Мэй, но попытка внутрипартийного переворота тогда успехом не увенчалась. Теперь он призывает правительство использовать право королевы приостановить работу парламента, чтобы депутаты не получили возможность отодвинуть кабинет министров и по своему усмотрению переносить Brexit на более поздний срок.
"Если Палата общин подрывает наши конституционные устои, то исполнительная власть должна использовать оставшиеся законные способы для того, чтобы этого не допустить", — заявил Рис-Могг.
Он и его единомышленники считают, что из Евросоюза надо выходить в любом случае вне зависимости от того, утвердит парламент соглашение о выходе или нет.
"Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, отношения будут сложными, даже весьма напряженными. И не в последнюю очередь из-за того, что ЕС нужны наши деньги", — уверен Рис-Могг.
Лондонские евроскептики исходят из того, что Евросоюз заинтересован в британском рынке даже больше, чем Великобритания в европейском. В прошлом году импорт из Европы превысил экспорт на 80 миллиардов долларов США. К тому же, несмотря на преддверие Brexit, в британскую экономику по-прежнему идут инвестиции, ВВП страны растет быстрее, чем в зоне евро, и пока что вопреки мрачным прогнозам отсюда не побежали крупные банки и финансовые структуры.
"Если у нас не будет соглашения, я имею в виду того всеобъемлющего договора, который пытается провести Тереза Мэй, то это не означает, что мы не можем договориться по отдельным темам. И такие переговоры уже начались: вопросы авиасообщения, права граждан, участие в совместных проектах — все это предмет для разговора между Великобританией и Евросоюзом. И мы найдем общий язык там, где есть взаимный интерес", — уверен Роджер Бутл, экономист, обозреватель The Daily Telegraph.
Все это – шапкозакидательство, утверждают их противники заявляют, что выход без соглашения приведет к падению экономики и хаосу на границе. Одними из первых это почувствуют британские туристы, как только начнется сезон отпусков.
"Пока мы еще не понимаем до конца всю ситуацию. Но, согласно уже известным заявлениям, Европейский Союз намерен рассматривать граждан Великобритании как представителей третьих стран. Они уже не будут членами Евросоюза, с ними будут обращаться так же, как, например, с американцами или русскими. Это значит, что их будут подвергать дополнительным проверкам, на паспортном контроле их спросят, зачем они едут, достаточно ли у них средств. У нас 30 тысяч человек каждый день отправляются в Европу через Дувр, десятки тысяч прилетают к нам из европейских аэропортов, так что задержки могут быть существенными", — сказал Том Дженкинс, исполнительный директор Европейской ассоциации туризма.
Телеканал Sky News сообщил, что британские военные базы на Гибралтаре, Кипре и Фольклендах создают запасы продовольствия, горючего и амуницией, опасаясь возможных перебоев в поставках из-за жесткого Brexit. Выход без соглашения угрожает безопасности страны, заявил телеканалу бывший директор британской разведки.
Airbus угрожает вывести из Великобритании свое производство, если условия выхода из Евросоюза так и не будут оговорены. "В мире огромное количество стран, которые с радостью будут делать крылья для наших самолетов", — заявил гендиректор компании.
В Евросоюзе уже прямо заявили, что жесткий Brexit может привести к закрытию границы с Северной Ирландией. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в свое время заключил соглашение, положившее конец кровавому ирландскому конфликту, полагает, что сейчас необходим повторный референдум по Brexit.
Но Тереза Мэй считает повторный референдум неуместным. "Я неоднократно выражала свою озабоченность по поводу проведения второго референдума британским народом. Наша долг — исполнить решение первого", — подчеркнула она.
Судя по отдельным заявлениям и утечкам из кабинета министров, в правительстве рассчитывают, что под давлением мрачных прогнозов настроенные против предложенного им соглашения депутаты в итоге будут вынуждены уступить, приняв слегка модифицированную сделку. Но любые изменения британцам еще предстоит утрясать с Евросоюзом, так что какой бы путь ни выбрал для себя британский истеблишмент, все равно до Brexit все дороги приводят в Брюссель.
Ранее по теме
-
Brexit без соглашения: Лондон пополняет запасы военных баз1 сутки назад
-
Чем рискует Великобритания в случае Brexit без сделки4 суток назад
-
Разногласия по Brexit продолжают сотрясать Британские острова5 суток назад
-
Brexit: Тереза Мэй и Парламент продолжают топтаться на месте5 суток назад
-
Brexit: желания депутатов и народа разделились7 суток назад
-
Brexit: Ирландия выступила против соглашения с Британией7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в столичной многоэтажке
- Глава подмосковного СПЧ оказалась в центре скандала
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю
Самое читаемое
-
"Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- 2-летнего мальчика, провалившегося в колодец, спасти не удалось
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
- Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
- Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
- Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года
- Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Opel возобновит производство в России
- В России стартовала сборка флагманского седана Kia
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Не послушались: снегопад, аварии и пробки в Москве
- Соседи травят семью с ребенком-инвалидом
- Москва - театральная столица: Сергей Собянин о формуле успеха
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца