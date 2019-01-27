Российские юниоры выиграли чемпионат мира по бенди в 3-й раз подряд

В Красноярске завершился юношеский чемпионат мира по хоккею с мячом для игроков не старше 19 лет. Победителями стали хоккеисты сборной России. В финале российские юниоры с минимальным счетом обыграли команду Швеции – 2:1.

Авторами голов в составе России стали Артем Азаров и Валентин Голубятников. Единственный гол у скандинавской команды забил Лукас Видман. Бронзовые медали в утешительном матче за третье место завоевали финские хоккеисты, обыгравшие Норвегию со счетом 4:1.

Отметим, что сборная России уже в третий раз подряд сохраняет за собой титул самой сильной команды мира в данной возрастной категории. Всего же в истории юношеских чемпионатов мира по бенди сборная России праздновала успех девять раз.