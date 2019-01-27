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27 января 201918:15

Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

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Испанские власти пока воздерживаются от того, чтобы назвать несчастным случаем гибель 2-летнего Хулена Росельо в местечке Тоталан провинции Малага, за многодневной операцией по спасению которого следил весь мир. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка назвал произошедшее трагедией, добавив, что квалифицировать факты юридически можно будет лишь по завершении расследования.

Двухлетний малыш упал в 100-метровую скважину 13 января во время пикника, когда его отец занимался разведением костра, а мать разговаривала по мобильному телефону. Колодец шириной всего 25 сантиметров незаконно пробурил для поиска воды, а затем прикрыл камнями местный крестьянин. Лишь через 12 дней, рано утром 26 января, спасателям и сотрудникам Гражданской гвардии удалось добраться до тела мальчика на глубине 71 метра.

Именно на этой глубине он ударился о землю, закупорившую тоннель, после чего его засыпало землей и сверху. Чтобы добраться до него, потребовалось бурить параллельный вертикальный тоннель на расстоянии четырех метров от первого. На теле мальчика видны многочисленные следы ушибов, полученных им, по предварительной версии следствия, в результате ударов о стены туннеля при падении. Основная гипотеза заключается в том, что Хулен упал в колодец ногами вниз с поднятыми вверх руками, пишет El Pais.

Начато судебное разбирательство, выяснить все обстоятельства дела приказано Гражданской гвардии, пишет "Российская газета". В истории много неясностей — например, непонятно, как образовалась земляная пробка на глубине 71 метра, не позволившая оперативно вытащить мальчика из скважины, в которую он провалился. Пока следователи склоняются к версии, что пробка образовалась при падении Хулена и попытках родственников вытащить его — стенки скважины просто осыпались.

Еще один непонятный следователям момент — почему мальчик был найден на глубине в 71 метра, а под ним была уже земля. По одной из версий, после бурения скважины с ее стенок мог осыпаться песок, также в отверстие мог попасть мусор во время строительных работ поблизости. Также подрядчик мог пробурить скважину глубиной не в 111 метров, как он заявил хозяину участка и Гражданской гвардии, а меньше. По словам следователей, плата при бурении таких колодцев взимается за каждый метр, и подрядчики обычно говорят, что пробурили более глубокие скважины, чем на самом деле, так как никто этого не проверяет.

Также предстоит выяснить, почему отверстие в земле не было тщательно закупорено после завершения работ. По имеющимся данным, скважина была пробурена еще в декабре. Отверстие на поверхности прикрыли камнями, но за несколько дней до трагического происшествия с Хуленом их сместила строительная техника при проведении работ поблизости. Как оказалось, и бурение скважины, и строительные работы проводились без разрешения властей. Теперь подрядчик и владелец земли — кстати, дядя мальчика — обвиняют друг друга в отсутствии необходимых разрешительных документов.

Более 35 лет назад похожий случай произошел в Италии: в городке Вермичино упал в артезианский колодец шестилетний Альфредо Рампи. Операция по спасению продолжалась более 60 часов и транслировалась в прямом эфире. Спасти мальчика также не удалось, а его тело смогли поднять на поверхность только через месяц.

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