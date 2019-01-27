Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем
Испанские власти пока воздерживаются от того, чтобы назвать несчастным случаем гибель 2-летнего Хулена Росельо в местечке Тоталан провинции Малага, за многодневной операцией по спасению которого следил весь мир. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка назвал произошедшее трагедией, добавив, что квалифицировать факты юридически можно будет лишь по завершении расследования.
Двухлетний малыш упал в 100-метровую скважину 13 января во время пикника, когда его отец занимался разведением костра, а мать разговаривала по мобильному телефону. Колодец шириной всего 25 сантиметров незаконно пробурил для поиска воды, а затем прикрыл камнями местный крестьянин. Лишь через 12 дней, рано утром 26 января, спасателям и сотрудникам Гражданской гвардии удалось добраться до тела мальчика на глубине 71 метра.
Именно на этой глубине он ударился о землю, закупорившую тоннель, после чего его засыпало землей и сверху. Чтобы добраться до него, потребовалось бурить параллельный вертикальный тоннель на расстоянии четырех метров от первого. На теле мальчика видны многочисленные следы ушибов, полученных им, по предварительной версии следствия, в результате ударов о стены туннеля при падении. Основная гипотеза заключается в том, что Хулен упал в колодец ногами вниз с поднятыми вверх руками, пишет El Pais.
Начато судебное разбирательство, выяснить все обстоятельства дела приказано Гражданской гвардии, пишет "Российская газета". В истории много неясностей — например, непонятно, как образовалась земляная пробка на глубине 71 метра, не позволившая оперативно вытащить мальчика из скважины, в которую он провалился. Пока следователи склоняются к версии, что пробка образовалась при падении Хулена и попытках родственников вытащить его — стенки скважины просто осыпались.
Еще один непонятный следователям момент — почему мальчик был найден на глубине в 71 метра, а под ним была уже земля. По одной из версий, после бурения скважины с ее стенок мог осыпаться песок, также в отверстие мог попасть мусор во время строительных работ поблизости. Также подрядчик мог пробурить скважину глубиной не в 111 метров, как он заявил хозяину участка и Гражданской гвардии, а меньше. По словам следователей, плата при бурении таких колодцев взимается за каждый метр, и подрядчики обычно говорят, что пробурили более глубокие скважины, чем на самом деле, так как никто этого не проверяет.
Также предстоит выяснить, почему отверстие в земле не было тщательно закупорено после завершения работ. По имеющимся данным, скважина была пробурена еще в декабре. Отверстие на поверхности прикрыли камнями, но за несколько дней до трагического происшествия с Хуленом их сместила строительная техника при проведении работ поблизости. Как оказалось, и бурение скважины, и строительные работы проводились без разрешения властей. Теперь подрядчик и владелец земли — кстати, дядя мальчика — обвиняют друг друга в отсутствии необходимых разрешительных документов.
Более 35 лет назад похожий случай произошел в Италии: в городке Вермичино упал в артезианский колодец шестилетний Альфредо Рампи. Операция по спасению продолжалась более 60 часов и транслировалась в прямом эфире. Спасти мальчика также не удалось, а его тело смогли поднять на поверхность только через месяц.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в столичной многоэтажке
- Глава подмосковного СПЧ оказалась в центре скандала
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю
Самое читаемое
-
"Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- 2-летнего мальчика, провалившегося в колодец, спасти не удалось
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
- Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
- Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
- Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года
- Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Opel возобновит производство в России
- В России стартовала сборка флагманского седана Kia
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Пожар в Балашихе: возбуждено уголовное дело
- На Москву идет снежный буран
- Конфликт из-за пандуса в столице: в Мосгордуме взывают к милосердию
- Медведев и Голикова поздравили студентов с Татьяниным днем
- В Пушкинском музее готовят выставку "Гости из Неаполя"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца