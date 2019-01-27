Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

В воскресенье, 27 января, около 50 человек перекрыли движение на проспекте Кирова в Самаре. Как сообщают местные СМИ, люди хотели добиться возобновления подачи тепла в свои квартиры.

Шесть дней назад дом № 8 по Молодежной улице остался без отопления в результате коммунальной аварии. Жильцы жалуются, что с тех пор температура воздуха в квартирах не поднималась выше 6 – 11 градусов.

Попытки добиться от различных инстанций восстановления теплоснабжения не привели к желаемому результату и было принято спонтанное решение о перекрытии проезжей части.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и представители власти, которым удалось уговорить замерзающих жильцов покинуть дорогу и продолжить обсуждение сложившейся ситуации за ее пределами.

По данным издания 63.ru, в мэрии города заявили о том, что отопление по указанному адресу было восстановлено еще в субботу, 26 января, однако произошел технический сбой и сотрудники управляющей компании не смогли попасть в несколько квартир, хозяева которых отсутствовали на месте, поэтому осуществить полный поквартирный обход, призванный установить причину неполадок, не удалось.

В настоящее время ведутся работы по устранению причин сбоя.