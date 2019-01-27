Саночник Павличенко – бронзовый призер чемпионата мира

Российский саночник Семен Павличенко завоевал бронзовую медаль в одиночной гонке на чемпионате мира в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток его результат составил 1 минуту 44,363 секунды.

Победителем мирового первенства стал немецкий спортсмен Феликс Лох, который преодолел дистанцию за 1 минуту 44,250 секунды. Серебряную медаль завоевал австриец Райнхард Эггер, результат которого равен 1 минуте 44,350 секунды.

Также отметим, что в десятку лучших вошел еще один россиянин – Роман Репилов занял шестое место в итоговом протоколе мирового первенства (1.44,577), в рамках которого одновременно проходит и молодежный чемпионат мира. И именно шестой результат на взрослом уровне позволил Репилову стать чемпионом мира среди молодежи в возрастной категории до 23 лет.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.