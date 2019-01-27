Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В Магнитогорске местный "Металлург" одержал победу над лидером Восточной конференции – "Автомобилистом". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

Хоккеисты Магнитки открыли счет благодаря голу Денниса Расмуссена уже на третьей минуте встречи, однако еще до перерыва Найджел Доус и Денис Казионов из "Автомобилиста" вывели гостей вперед. Впрочем, уже во втором и самом начале третьего периода "Металлург" забил три шайбы подряд – отличились Максим Матушкин, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин – и больше уже не проигрывал в счете.

Гости после гола Стефана Да Косты сократили отставание в счете, но на большее их больше не хватило. Наоборот, за минуту до завершения Ииро Пакаринен и все тот же Тимкин забили по шайбе и сняли вопрос о победителе.

Отметим, что для Магнитки эта победа стала первой в сезоне над "Автомобилистом". Ранее клуб из Екатеринбурга добивался двух побед с общим счетом 9:4.

Несмотря на поражение, "Автомобилист" с 83 баллами продолжает удерживать лидерство на Востоке. "Металлург" же набрал 74 очка и располагается на третьей строчке все той же Восточной конференции.