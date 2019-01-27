Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании новым главой Венесуэлы лидера оппозиции — спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо. В признании нового руководства Венесуэлы Израиль "присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы", заявил он, передает РИА Новости.

Между тем министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса высказал мнение, что значительное число стран в ходе заседания Совета Безопасности ООН накануне выступили против попытки госпереворота в его стране и поддержали урегулирование кризиса путем мирного диалога.

"Мы продемонстрировали в ООН, что в Венесуэле стремятся к мирному решению и что план переворота под руководством США был отвергнут странами, которые поддерживают диалог", — говорится в сообщении в "Твиттере" МИДа Боливарианской Республики.

Canciller Jorge Arreaza: Hemos demostrado en la ONU que Venezuela está en paz y que el plan del Golpe de Estado conducido por EEUU fue rechazado por los países que apoyan el diálogo y la paz. #VenezuelaTriunfaEnLaONU pic.twitter.com/nzy0oPvWuh — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 27 января 2019 г.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в Каракасе в среду, 23 января. В тот же день спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.