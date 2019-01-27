Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

В Саратове разгорается скандал с участием в субботнике педагогов школы № 95, собиравших снег в мешки на морозе.

Как следует из сообщений СМИ, в минувший четверг, 24 января, занятия в школе было отменены из-за сильного снегопада, однако учителям было объявлено, что им надлежит явиться на работу.

Затем было принято решение о необходимости проведения субботника с участием педагогического состава, так как дворники не справлялись с уборкой большого количества снега.

В Сети опубликовано фото с этого мероприятия, на котором видно, как учителя собирают снег в мешки. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности и придало случаю резонанс.

Ситуацией заинтересовались в Государственной Думе – депутат Николай Панков заявил о необходимости разобраться в ситуации.

По данным РИА Новости, в пресс-службы мэрии Саратова отметили, что учителя действительно убирали снег и работы с их участие длились не более часа. Тем не менее, по факту произошедшего будет проведена служебная проверка.