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Пожар на танкерах-газовозах в Черном море 1 час назад
27 января 201918:35
Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог
Спасатель "Демидов" попытался с помощью 3 тонн порошка потушить горящие с 21 января в Черном море танкеры "Маэстро" и "Канди", однако возгорание не уменьшилось.
Угроза взрыва сохраняется.
Оба судна стоят на якоре.
ЧП произошло в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. Пожар начался во время перегрузки топлива.На борту "Канди" находились 17 человек, "Маэстро" — 15 человек. Среди них – граждане Турции. Спасли 12 человек, 10 погибли, передает ТАСС.
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