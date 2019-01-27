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27 января 201922:24 Наиля Аскер-Заде

Давос показал, что правила мироустройства утрачивают универсальность

В швейцарском Давосе 25 января закончился Всемирный экономический форум. Российскую делегацию там возглавляет министр экономики Максим Орешкин. Общее настроение участников в этом году было далеким от оптимизма, хотя и не обошлось без смешного.

На горных склонах Давоса — скопление лыжников и сноубордистов: высокий сезон в разгаре. В отличие от политического, который в этом году оказался практически провальным. Экономический форум проходит на фоне крупных торговых войн, национальных кризисов и протестов. Многие лидеры приехать в Давос отказались.

Давосский колокол не услышали в этом году американский президент Трамп, французский лидер Макрон, премьер Великобритании Мэй, и даже президент Зимбабве Мнангагва решил остаться дома. Но, видимо осознав, что форум — это хорошая возможность еще раз обозначить свое место в мире, Вашингтон спешно организует телемост. Такого на форуме еще не было.

В своем 30-минутном обращении госсекретарь Майк Помпео перечислил всех, кто так раздражает Вашингтон: Китай, Северную Корею, Иран и, конечно же, Россию. "Мы надеемся, что Россия вернется на правильный путь — свободы и верховенства закона. Если она сделает это, уверен, мы будем мирно существовать и процветать. Нам не суждено быть противниками", — сказал Помпео.

Пока же США пытаются воспитывать Россию путем угроз и санкций. Под их нажимом вначале было заблокировано участие российских бизнесменов Дерипаски и Вексельберга, а так же главы ВТБ Костина. Но после того как Москва заявила, что вовсе откажется от участия в форуме, дали задний ход. В итоге Дерипаска уехал на Байкал ловить рыбу, официальная российская делегация прилетела в Давос в усеченном составе.

Министр экономики РФ Максим Орешкин — в этом году он возглавил нашу делегацию — спешит. Плотный график встреч и сессий, одна из которых — "Россия и мир". Сегодня мир разделился на тех, кто против нашей страны, и тех, кто выступает за улучшение отношений и снятие санкций.

"У нас долгая история сотрудничества с Россией. У нас стратегическое партнерство с "Роснефтью". Мы очень осторожны в нашем сотрудничестве в условиях санкций, но мы продолжаем работать с нашими партнерами", — подчеркнул Роберт Дадли, гендиректор НК BP.

"Индия на стороне России и делает все, что в ее силах для поддержки России, точно так же, как и Россия делала все для поддержки Индии. Я считаю, что до тех пор, пока мы в этом уверены и пока наши действия не противоречат международным законам, Индия будет продолжать вести деловые отношения с Россией", — заявил Рави Руйя, основатель Si Group.

"Я не думаю, что дружить с Россией опасно. Я думаю, что нормально иметь хорошие отношения с Россией. И Сербия имеет хорошие отношения с Россией. Мы сделали много того вместе. Надеюсь, что мы расширим наши отношения, особенно экономические", — сказал президент Сербии Александр Вучич.

"Отношения России и Китая очень важны как со стратегической, так и с экономической точки зрения. Для Китая Россия представляет нетронутый рынок, у которого большое будущее Это отличный рынок", — заметил Джек Ма, председатель совета директоров Alibaba Group.

Показательный пример недобросовестной конкуренции — попытки заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Американские сенаторы представили резолюцию с призывом отменить этот проект. До этого были письма с угрозами от американского посла в Германии Греннера европейским участникам консорциума.

"В моем понимании это вопрос бизнеса. Конечно, тут присутствует элемент политики и международных отношений. Теперь, когда строится "Северный поток-2", я всегда говорю, что никто не строит трубопровод, чтобы кого-то разозлить. Трубопровод строится, потому что на него есть спрос", — считает Крин Кнайсль, глава МИД Австрии. Вена — австрийский нефтегазовый гигант OMW участвует в проекте — как и Берлин, заинтересована в "Северном потоке-2".

Ангела Меркель — одна из немногих мировых лидеров, кто все-таки приехал в Давос. Здесь она заявила о том, что Германия продолжит покупать российский газ: "Впредь будем полагаться на природный газ из России, но мы, естественно, будем проводить диверсификацию. Есть возможность получения сниженного газа из США и других стран. То есть мы действительно переориентируем нашу инфраструктуру по всем направлениям, но если мы уходим от угля, от ядерной энергетики, то можем совершенно честно сказать: нам придется потреблять больше природного газа".

Украинские политики, которые громче всех протестуют против "Северного потока-2", выступлению Меркель предпочли буфет, а на официальных встречах и интервью говорили в основном про "российскую агрессию".

"В России все зависит от одного человека. И если этот человек предпринимает абсолютно непредвиденные шаги, такие, как атака на мои военные корабли в Черном и Азовском морях, это является актом агрессии", — заявил Петр Порошенко.

Антироссийская риторика — один из главных козырей в украинской президентской гонке, за которой воочию могли наблюдать гости традиционного украинского завтрака в Давосе.

Юлия Тимошенко — главный соперник Порошенко на этих выборах — неожиданно появилась в зале вся в черном, демонстративно не аплодировала выступлению президента. Бессменный модератор завтрака явно ей симпатизировал.

"Не думаю, что он был рад ее видеть. У них будет новый этап честных и свободных выборов, где президент Порошенко находится не на лидирующих позициях. Похоже, Тимошенко победит", — считает журналист CNN Фарид Закария.

Порошенко, конечно, рассчитывает на Запад и деньги МВФ, которые так необходимы Украине. Но глава фонда Кристин Лагард вместо денег указала на то, что реформы на Украине буксуют.

Чтобы гости не замерзли, на улице раздавали бесплатный горячий чай, вафли и шерстяные шапки. Но одно дело, когда похолодание на улице, другое — в отношениях между странами.

"Это проблема политическая. Политики сейчас используют резкие шаги на глобальной сцене, чтобы замаскировать те проблемы, которые есть внутри стран. Можно говорить о том, что такой глобальный цикл экономической политики, который начался в середине 80-х годов, сейчас точно подошел к концу, экономическая политика должна быть перезагружена, чтобы новый виток глобализации действительно помогал повышать качество жизни людей на планете, а не концентрировался на росте доходов узкой группы населения", — уверен Максим Орешкин.

А вот что сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Отсутствие правил или их нарушение, конечно, чревато последствием. То есть нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами, это приводит к определенным конфликтам, сложностям, напряжению в отношениях между многими странами. Печально наблюдать сегодняшнюю картину, это, международных вопросов и вопросов, связанных с экономической проблематикой, подрывается доверие, сложнее становится вести бизнес", — отметил Алиев.

Появление "группы слепых, которых пригласили на форум многие сочли символичным. Так и мировая элита, словно на ощупь, пытается найти пути решения глобальных проблем. Но пока в отсутствии правил экономические связи рушатся, торговые барьеры растут, а рост замедляется. МВФ уже понизил прогноз по росту ВВП как глобальной экономики, так и России. Как все это отразится на ценах и ставках?

"Если Центральный банк увидит некоторые новые тенденции, то, скорее всего, будет стабилизирована ситуация с ликвидностью, а для банков это всегда начало конкуренции и снижение ставок. Поэтому я бы сказал так, что 50%, что во втором полугодии мы увидим снижение ставок", — заявил Герман Греф, глава Сбербанка.

"Мы думаем, что те усилия, которые прикладывают страны, входящие в ОПЕК, в том числе наша страна, дают гарантию, что цены будут стабильными, колебание будет небольшое, между 55 и 65 долларов", — считает глава "Лукойла" Вагит Аликперов.

Нынешний форум в Давосе показал: действовавшие до сих пор правила мироустройства стремительно утрачивают свою универсальность, а договариваться относительно новых основные игроки еще не готовы или не способны.

Текст: "Вести недели"

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