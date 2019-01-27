Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 января 201918:50

Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин, который в 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда по традиции возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, пообщался там с жителями северной столицы.

Охранника, пытавшегося помешать петербуржцам подойти ближе к главе государства, он остановил движением руки. Многим горожанам президент пожал руки, а к нескольким детям специально подошел поздороваться.

В дни памяти прорыва и снятия блокады Ленинграда глава государства уже не в первый раз посещает Пискаревское кладбище. Традиционно он навещает и расположенную на кладбище братскую могилу, где похоронен его брат Виктор, умерший в годы блокады.

Ранее Путин почтил память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области, возложив цветы к монументу "Рубежный камень".

Выступая в Санкт-Петербурге перед спектаклем-концертом, посвященным 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, глава государства поздравил с этой датой ветеранов и всех жителей северной столицы — своих земляков. Путин подчеркнул: долг нынешнего поколения — хранить героическую правду о блокадном Ленинграде и передать ее будущим поколениям.

Сейчас

19:44

Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

18:50

Взрыв в Гааге спровоцировал обрушение

18:18

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

17:11

На А114 опрокинулся автобус с пассажирами

16:00

"Автожир", жестко севший под Нижним, вылетел без разрешения

15:40

Пожар в московской девятиэтажке: взорвался газовый баллон

15:13

Под Нижним жестко сел вертолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обрушение в Гааге: под завалами могут быть люди

Обрушение в Гааге: под завалами могут быть люди

13 минут назад
Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

1 час назад
Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

1 час назад
Россияне выиграли золото и серебро на этапе лыжного Кубка мира

Россияне выиграли золото и серебро на этапе лыжного Кубка мира

1 час назад
"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

43 минуты назад
Взрыв в Москве: пришлось задействовать вертолет

Взрыв в Москве: пришлось задействовать вертолет

2 часа назад
Черникова похоронят рядом с отцом

Черникова похоронят рядом с отцом

4 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

19 часов назад
Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

5 часов назад
Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

5 часов назад
Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

5 часов назад
Глава Bellator: контракт с Емельяненко истек, теперь все зависит от него

Глава Bellator: контракт с Емельяненко истек, теперь все зависит от него

7 часов назад
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

25.01.2019 15:35
Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

22 минуты назад
Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

25 минут назад
Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

37 минут назад
У "Глаза" есть конкуренты

У "Глаза" есть конкуренты

59 минут назад
Француз Фийон Майе победил в масс-старте итальянского этапа Кубка мира, Гараничев – 7-й

Француз Фийон Майе победил в масс-старте итальянского этапа Кубка мира, Гараничев – 7-й

1 час назад
Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

1 час назад
Гона хотят оставить без выходного пособия

Гона хотят оставить без выходного пособия

1 час назад
Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

1 час назад
Асме Асад удалили раковую опухоль

Асме Асад удалили раковую опухоль

1 час назад
Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

1 час назад
Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

1 час назад
Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

1 час назад
Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

1 час назад
Дуэль с Березой: Морозов поставил условие

Дуэль с Березой: Морозов поставил условие

1 час назад
Саночник Павличенко – бронзовый призер чемпионата мира

Саночник Павличенко – бронзовый призер чемпионата мира

2 часа назад
Трамп уточнил, сколько в США нелегалов

Трамп уточнил, сколько в США нелегалов

2 часа назад
Военные кафедры превратились в центры

Военные кафедры превратились в центры

2 часа назад
Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

2 часа назад
Российские юниоры выиграли чемпионат мира по бенди в третий раз подряд

Российские юниоры выиграли чемпионат мира по бенди в третий раз подряд

2 часа назад
Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

2 часа назад
"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

2 часа назад
Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

3 часа назад
Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

3 часа назад
Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

4 часа назад
Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

5 часов назад
Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

7 часов назад
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

25.01.2019 13:07