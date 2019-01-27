"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

Военный фильм "Т-34" занял вторую строчку в списке самых кассовых картин за всю историю российского кино, уступив только спортивной драме "Движение вверх".

"Картина обогнала по сборам в прокате фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и стала вторым российским и третьим среди всех самых кассовых фильмов за всю историю российского проката после "Аватара" и фильма "Движение вверх", — сообщил продюсер Рубен Дишдишян.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), картина "Т-34" собрала в кинотеатрах около 2,2 миллиарда рублей. Ранее министр культуры Владимир Мединский, основываясь на текущих показателях проката, предугадывал, что лента "Т-34" станет вторым по сборам фильмом из всех фильмов, включая голливудские после 1992 года, обгонит "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх".

Действие фильма "Т-34" происходит во время Великой Отечественной войны. В фильме рассказывается о побеге танкистов из германского плена, выдержав танковый бой с фашистским танкистом-асом.

Спортивная драма "Движение вверх", снятая при участии ВГТРК, вышла в российский прокат 28 декабря 2017 года и стала самой кассовой лентой в российском прокате, собрав более 3 миллиардов рублей. Фильм рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене.

На XVII церемонии вручения премии "Золотой орел" за лучшие фильмы 2018 года "Движение вверх" стала лидером по количеству статуэток.

Всенародный хит отмечен в следующих номинациях:

- Лучшая мужская роль в кино (Владимир Машков)

- Лучшая мужская роль второго плана (Кирилл Зайцев)

- Лучшая операторская работа (Игорь Гринякин)

- Лучший монтаж фильма (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян)

- Лучшая работа звукорежиссера (Алексей Самоделко)

- Лучшие визуальные эффекты (Студия CGF).