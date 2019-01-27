Взрыв в Гааге спровоцировал обрушение

На западе Голландии произошел взрыв, обрушился трехэтажный дом. Еще два дома повреждены. Инцидент случился в городе Гааге, уточняет "Россия 24". Изначально сообщалось, что обрушились три дома.

Под завалами могут находиться люди. Проводится эвакуация, на место выехали экстренные службы.

Вероятная причина — утечка газа.