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27 января 201922:32 Вероника Богма

"Расказачивание": трагичная страница нашей истории

Сто лет назад вышла директива Центрального комитета Коммунистической партии о "расказачивании". Там прямо говорилось о необходимости объявить "массовый террор против богатых казаков и уничтожить их поголовно". Также было приказано не щадить всех казаков, воевавших против советской власти. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, сколько все же казаков тогда было истреблено. Одни говорят о сотнях тысяч, другие — о двух миллионах и более. В любом случае "расказачивание" — трагичная и позорная страница нашей истории. Но что было, то было, и это тоже нужно знать и помнить.

"Не для меня" — песня, написанная в XIX веке казаком, уходящим на турецкую войну, в годы Гражданской войны века ХХ обрела новый смысл. Спустя еще одно столетие ее поют там, где, казалось, она никогда уже не зазвучит.

В 2010 году в хуторе Старозолотовский официально оставаиось 44 жителя. А до революции он был огромной станицей, где 1000 дворов и два храма. Такая же участь постигла еще 125 некогда процветавших станиц.

Казак Василий Карташов не оставил правнуку ни наград, ни шашки, хотя и воевал геройски в Первую мировую, был ранен и снова встал в строй. Таким он встретил 1919 год.

Начались репрессии с секретной директивы (ее еще называют циркулярным письмом), принятой оргбюро ЦК РКП 24 января 1919 года. Дату казаки отмечают как День памяти.

О том, что после этого началось, лучше всего сказал в своем романе Михаил Шолохов. "Тихий Дон" историки ценят не только как великое литературное произведение, но и как подлинный документ эпохи.

"Как только ее стали проводить, успели расстрелять 300 человек. В результате вспыхнуло восстание, и на территории, где расстреляли 300 человек, убили 8000 красноармейцев, потом 5 тысяч пленных, потом еще", — рассказал Андрей Венков, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Южного федерального университета.

Действие директивы длилось всего полтора месяца — поняли ошибку. Но механизм был запущен. Разработали новый, более тонкий план.

"Уничтожение казачьей верхушки, "распыление" рядового казачества. То есть мобилизация и выселение. Экономический подрыв казачьих станиц. Контрибуции, реквизиции, запрещают им рыбу в Дону ловить и так далее. И как итог — формальная ликвидация казачества", — пояснил Андрей Венков.

Из полутора миллионов казаков на Гражданской войне убит был каждый шестой. Сто тысяч эмигрировали. В 1919 году, когда начались гонения, казаки решили в первую очередь эвакуировать детей. Кадеты пешком дошли до станции Тимашевская, откуда их эшелонами увезли сначала в Новороссийск, потом на пароходе в Египет.

Учеба и выпуски продолжались. Но хлеб на чужбине не был сладким. Казаки вспоминали, как вели себя английские кураторы.

"Детям запрещали разговаривать на русском языке, молиться. Они общались между собой на английском или другом языке. Вот что вспоминали очевидцы: наши дети убегали за околицу и шепотом пели русские песни. Вот такая была тяга к России", — сказал Андрей Рембайло, директор Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса.

Со временем корпус переехал на Балканы под крыло любившего Россию короля сербов, хорватов и словенцев Александра Первого Карагеоргиевича. А в 30-е годы после его убийства закрылся.

"Нужно и можно восстановить звенья утраченной цепи, уверен внук казака Сергей Бородин. Начинать с рассказов детям о культуре, быте, традициях предков.

В 1991 году кадетский казачий корпус в Новочеркасске был восстановлен. Усилиями государства и благотворителей, в том числе выпускников-эмигрантов. Они подарили уникальные воспоминания и реликвии.

Конкурс для поступающих — четыре человека на место. Из 20 выпускников прошлого года три — медалисты. Тут основательно дают традиционные дисциплины. А еще фланкировку (владение шашкой). Но даже не это главное.

"Казак без веры не казак. Мы — православные люди — очень щепетильно относимся к этим вопросам, к своей вере. Это стержень казака", — считает Андрей Рембайло.

Возрождение Старозолотовки тоже начали с храма. Пока маленького, деревянного. Открыли воскресную школу, духовно-просветительский центр, и хутор наполнился детскими голосами. Сюда приезжают ребята со всей округи.

Из Вешенской в Золотовку переехали декорации фильма Сергея Урсуляка "Тихий Дон". Дома экранных Мелеховых, Астаховых, Коршуновых в окружении реальных станичных подворий обрели новую жизнь.

Хуторяне понесли в музей семейное добро — занавески, одежду, сундуки, домашнюю утварь. Умельцы все реставрировали и даже сложили печки. Музей фильма "Тихий Дон" превратился в этнографический музей донских казаков.

Состоятельный неравнодушный человек помог провести в хутор газ, воду, дорогу. Потихоньку стали возвращаться местные жители. Так Старозолотовка стала новой точкой на туристической карте.

Ансамбль солистов "Возрождение" соткан из голосов, звучавших на мировых оперных сценах. Сами они не казаки. Кто из Владимира, кто из Суздаля, кто в Питтсбурге 10 лет прожил. Однажды попав в Старозолтовку, едут сюда снова и снова.

"Здесь реально время останавливается, потому что ощущается русская мощь. Такая мощь и природа, энергетика особая, река Дон. Распространенное выражение "широкий Дон" не касается реки. На самом деле это касается людей, которые здесь живут, у которых такая добрая, широкая душа. И понять это, почувствовать должен каждый, кто живет у нас в стране", — сказал один из участников ансамбля.

В следующем году казаки Всевеликого войска Донского собираются отмечать уже другую дату — 450 лет с начала их служения России.

Текст: "Вести недели"

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