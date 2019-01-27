Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

Во Франции началась акция "красных платков" — это противники "желтых жилетов". Сторонники нового движения выступают против беспорядков и насилия на улицах. Организаторы говорят, что с причинами протестов согласны и тоже не поддерживают экономическую политику президента Эммануэля Макрона. Однако они призывают к порядку и требуют прекратить превращать протест в политический инструмент, сообщает телеканал "Россия 24".

В воскресенье, 27 января, сотни представителей "красных платков" собрались в центре Парижа, на площади Нации, и двинулись по улицам "Республиканским маршем" с флагами Франции и ЕС. Многие участники акции надели красные куртки, шапки, береты, взяли с собой красные рюкзаки или зонты. Пришедшие на марш скандируют лозунги "Нет насилию!" и "Уважение к нашим институтам!", а также периодически поют "Марсельезу".

Как сообщает РИА Новости, представители "красных платков" дошли до площади Бастилии, где их встречала немногочисленная группа "желтых жилетов".

По данным французских СМИ, которые ссылаются на префектуру полиции, "Республиканский марш ", организованный движением "красных платков", собрал в Париже примерно 10 с половиной тысяч участников.

Очередная, одиннадцатая по счету, акция "желтых жилетов" прошла в минувшую субботу, 26 января. Как всегда, она сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией. По данным правоохранительных органов, в Париже были задержаны более 60 человек, восемь получили ранения.