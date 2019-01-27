Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Fox News назвал ситуацию в Венесуэле очень серьезной. Глава Альянса заявил, что НАТО пытается выработать решение конфликта путем переговоров, пишет ТАСС.

"Самое важное сейчас — не допустить гражданской войны, не допустить насилия", — подчеркнул Столтенберг.

Ряд стран признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Действующий президент Николас Мадуро обвинил США и их союзников во вмешательстве во внутренние дела страны.