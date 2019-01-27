Обрушение в Гааге: под завалами могут быть люди

Причина взрыва в Гааге пока неизвестна, сообщает голландский новостной телеканал RTL Nieuws.

Ранее о взрыве на западе Голландии сообщили информагентства. На сайте телеканала размещен снимок ЧП, на нем видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции дома разрушены.

Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. Под завалами обрушившихся конструкций дома могут оставаться люди, уточняют сотрудники экстренных служб, работающие на месте трагедии.

Причина взрыва пока не называется, одна из версий — хлопок бытового газа.