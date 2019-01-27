"Новая жизнь на старой закваске": что предлагают украинцам кандидаты в президенты

Автор: Дмитрий Киселёв

Редкое для Украины событие. Лидер президентской гонки Юлия Тимошенко взяла под защиту журналистов после того, как съемочную группу программы "Стоп, коррупция!" на одном из телеканалов избили в ходе подготовки репортажа о незаконной добыче песка в Киеве. Репортеру выбили зуб, а автомобиль телевизионщиков изрубили топором.

"Ситуация у нас уникальная. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас пруд пруди. А вот коррупционеров нет ни одного: некого наказывать. По официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров всего 5000 долларов. Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности нет ее. Вероятно, потому, что среди коррупционеров все "свои". Священные коровы украинской коррупции: А своих "коров" трогать — грех, они потом плохо доятся", — сказала Тимошенко.

Я понимаю, что защита журналистов — умный предвыборный ход. Но в то же время никто из других кандидатов на проблему со свободой слова на Украине и преследования журналистов вообще не обращает никакого внимания. Я понимаю, что Тимошенко обратила внимание лишь на частный случай. Но в то же время тема обозначена. И она есть.

"Вести недели" со своей стороны постоянно будут напоминать и о других, куда более кричащих случаях преследования журналистов на Украине. Это и Кирилл Вышинский, который с 15 мая находится в тюрьме. И Василий Муравицкий, который до сих пор под судебным преследованием. И Игорь Гужва, который до сих пор вынужден находиться в изгнании. И многие другие наши коллеги, которые пострадали от дикого режима Порошенко.

Автор: Елена Ерофеева

Проект "Стена" — это закопанные в землю миллионы гривен. Замысел принадлежал Порошенко. Он назвал его гордо — "европейский вал". Так Петр Алексеевич собирался защитить Европу от России. "Дачный заборчик" за 4 миллиарда гривен. Краешек можно увидеть с нейтральной полосы. Построили метров пятьдесят на границе Харьковской и Белгородской областей и бросили.

Строить великую украинскую стену президент поручил тогдашнему премьеру Яценюку. Он бодро взялся за дело: за бутылку водки местные жители копали рвы, из металлической проволоки варили решетку. Арсений Петрович приезжал на инспекцию с пассатижами.

Металл выдержал, бюджет – нет: распилили. Теперь ни Яценюка, ни стены, ни сотен миллионов гривен. Порошенко про "европейский вал" не вспоминает. Опозорился перед Европой. Над ним смеются даже сами украинцы: "Не смешите! У меня курятник дома лучше. Это не стена. Просто вид сделали, денег нагребли по карманам. Страны нет, ее разорвали".

Когда президент все время смотрит на Запад, громадяне заглядывают на Восток. Почти 15 лет Александр возит грузы в Россию. Теперь заказов стало в разы больше, ведь российские фуры объезжают Незалежную стороной.

Выступления радикалов, когда громили русские машины, избивали водителей и срывали номера, — это был обычный передел рынка. Почти все грузоперевозки забрали под себя украинцы. Оттуда везут пластмассу, мебель, стекло, туда — стройматериалы, запчасти, оборудование.

Выборы президента на выбор украинцев не влияет. На пять въезжающих машин с желто-синими номерами только одна встретится с номером российским. Наших туда не пускают. Даже после того, как военное положение официально отменили.

Люди раньше каждый день ходили друг к друг в гости. Напрямую — меньше километра. Теперь упрощенный пункт перехода открывают раз в год — на Пасху. Эта граница разделила семьи, украинская власть их разрушила.

За пять лет своего президентства Порошенко так и не смог ничего построить. Все, что было, развалил. Длинные предвыборные речи сократились до 15 минут. Скучно, невнятно, вяло. Он пытался заводить публику стихами, но вышло как-то без выражения.

Последняя строфа в переводе "нет времени на поражение". Но Порошенко безнадежно проигрывает. Его обходит Тимошенко. В День соборности Украины — 22 января — они оба играли на публику. Петр Алексеевич — на Софийской площади, Юля Владимировна — во Дворце спорта. Текст выступления то ли вместе писали, то ли один списал у другого.

За эти пять лет они разошлись по разным сценам. В феврале 2014-го стояли на одной. Вернее, Тимошенко сидела в инвалидной коляске. Ее только освободили. Порошенко прятался в тени безудержной женской харизмы. Выглядела плохо, но говорила хорошо. У инвалидного кресла был медленный ход. Тимошенко тогда опоздала — власть поделили без нее.

За эти годы она встанет, расправит плечи — полная перезагрузка. Коса бубликом превратится в тугую шишку на затылке. Бывшие соратники станут предателями.

"Не думайте, что мы сможем сделать косметический ремонт, не поменяв Конституцию, ключевые правила нашей жизни. Косметика, макияж, тюнинг тут не пройдут", — заявила Тимошенко.

Для проведения съезда "Батьковщины" она арендовала самый большой зал в Киеве — Дворец спорта — на 10 тысяч зрителей. Но "королева" появится не сразу. Сначала выйдет Филарет. Он от Порошенко на пять минут сбежал к Тимошенко, когда та пообещала сотворить из него Патриарха. Для статусности она пригласила на съезд Леонида Кравчука — первого президента Украины. На плазменном экране транслировали обращение беглеца Саакашвили.

"Я счастлив считать ее своим другом. Никто за эти годы так не символизировал Украину для остального мира, как Юля Тимошенко", — сказал Михаил Саакашвили.

Но уже через день разгорелся скандал: Саакашвили заявил, что его использовали. Он не собирался агитировать за Тимошенко. То же самое сказали использованные прозаик Паоло Коэльо и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Но кандидат была довольна. Особенно польстила поэзия от военного "киборга". С "киборгами" и Филаретом Тимошенко идет на выборы. Впрочем, старику доверять нельзя. После вступительной речи на съезде он опять поехал на Банковую за звездой Героя. Петр Алексеевич похлопал по плечу, вид у недопатриарха был жалкий.

Филарет не верит, что Порошенко сохранит власть, вот и мечется между двумя врагами. Недавно ему исполнилось 90. Тимошенко пришла с букетом роз, президент оплатил вечеринку. Будто пытаются его перекупить: кто дороже? А он готов себя продать, лишь бы признали "патриархом в законе".

В селе Благодатное Донецкой области Филарет родился. Когда стал лжепатриархом, построил церковь. Здесь служил его ставленник, сбежавший в первые же дни войны. Денисенко землякам не помогал, он благословлял карателей их уничтожать.

Гражданская война на Донбассе продолжается пятый год. Порошенко обещал закончить боевые действия за "считаные часы".

Весь день расписан по минутам. У Елены Седовой — сто дворов. Даже если вызова нет, все равно заходит. Вся жизнь осталась там — в горящем Краматорске. Работала медсестрой в частной клинике, муж — инженер. Они могли бы пережить войну, но мириться с новой украинской властью было невыносимо.

"У меня дедушка всю войну прошел. Фашистов ненавидел. И сейчас он в гробу переворачивается. Боль душевная. Хочется выйти и кричать: очнитесь!" – сказала Елена.

Теперь огнями горящих факелов пылает вся Украина. Националисты лезут во власть. На выборы президента они заявили своего кандидата Руслана Кошулинского. Воевал на Донбассе, был старшим сержантом артиллерии. Но ходить с портретом Бандеры оказалось не так страшно, как воевать.

Кандидатом в кандидаты выдвинута и Надежда Савченко. Правда, ее на выборном собрании не было. Она опять в СИЗО — Героя Украины обвиняют в подготовке госпереворота. Но узница совести собирается идти конституционным путем.

Владимир Зеленский, как обычно, креативил. Ни вместительных залов, ни авторитетных спикеров — "слуга народа" обошелся пиццей и соком. Свой день рождения — ему исполнился 41 — Зеленский провел в ЦИКе, где подавал документы. И всем стало понятно: когда выступил с новогодней речью, отодвинув обращение президента, юморист не шутил.

"Это была не какая-то там реклама. Я — человек слова. Это не фейк. Я очень серьезно отношусь к нашей Украине, к жизни каждого человека", — заявил Зеленский.

Процедура затянулась: с артистом делали селфи, брали автографы, даже сотрудники избирательной комиссии отложили свои дела. Его привыкли видеть на сцене. А ведь он и там всегда говорил о серьезном, даже если смеяться уже не было сил.

У кандидатов в президенты время сейчас горячее. Предвыборные туры и турне. Дрожь от рейтингов. Но козыри уже понятны: Порошенко будет выезжать на теме войны и веры. Тимошенко — его дублировать, но осторожнее с Россией. Зеленский — это шоу. Юрий Бойко ориентирован на юго-восток. Избиратели Одессы встречают его на Привозе.

Приплясывая под дудку МВФ, правительство решило добить украинцев очередным повышением. Долги населения за коммунальные услуги — уже под 50 млрд гривен. Людям просто нечем платить.

Каждый украинец должен МВФ 2000 гривен. На обслуживание внешнего долга в этом году Киев отдаст почти треть бюджета. Как сказали бы в Одессе, картина маслом. Эту тему отыгрывает каждый кандидат в президенты. Набором обещаний отличается только Олег Ляшко.

"При президенте Ляшко не будут убивать ни собак, ни кошек. Людей довели до бедности, а собак довели до того, что в стаи сбиваются и ищут, где поесть. Собачкам будут приюты, где у них будет тепло, доброта и уважение", — заявил Ляшко.

Его съезд был гораздо скромнее, чем у Тимошенко. Народу раз в десять меньше, зал не такой большой. Авторитетными персонами Ляшко себя не окружал. Но так вжился в роль президента, что, кажется, не хотел из нее выходить.

Уже понятно: эта избирательная кампания не будет простой. Для одних это — начало, для других — последний бой. И каждый пытается навязать свою игру под лозунгом "Новая жизнь на старой закваске".