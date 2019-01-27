Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Американский госсекретарь Майк Помпео покинул поле дипломатического боя раньше времени. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей моральной победе.

Пока власти США рассказывают о том, что Николас Мадуро держится лишь за счет армии, а весь народ, дескать, за Гуайдо, поддержать законно избранного президента Венесуэлы выходят даже в Нью-Йорке. На Юнион-сквер — акция против навязанной извне попытки переворота.

"Чавистке" Кейли Кереве в 2006 году было всего восемь, когда на Генассамблее ООН здесь же в Нью-Йорке Уго Чавес произнес свою крылатую фразу: "Вчера сюда приходил дьявол, и тут до сих пор пахнет серой".

Люди с таким острым политическом чутьем, как у Чавеса, в ООН сегодня в дефиците. Но можно биться об заклад, что и на заседании Совбеза, собранного по требованию США, он бы почувствовал тот самый запах.

"Настало время поддержать народ Венесуэлы и помочь ему признать новое правительство во главе с президентом Гуайдо и покончить с этим ночным кошмаром. США — вместе с народом Венесуэлы", — заявил госсекретарь Помпео.

Россию, Китай и Кубу Помпео обвинил в том, что сторону они заняли неправильную, а случилось это потому, что этим странам не хватает демократии. Видимо, демократии американской.

"Из уст американских руководителей звучат прозрачные намеки на применение силы в виде рассуждения о всех опциях на столе. Пользуясь присутствием госсекретаря Помпео, хотим прямо у него спросить: означает ли это, что США готовы применить силу против суверенного государства под надуманным предлогом? Именно в этом зале должен прозвучать откровенный ответ, собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить уставы ООН?" – сказал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

Попытались спросить Помпео и мы, но госсекретарь в буквальном смысле ушел ответа.

Чуть позже к микрофонам выдвинулась группа европейских дипломатов. Постпреды Евросоюза и примкнувший к ним замминистра иностранных дел Великобритании предъявили Каракасу ультиматум. Если не назначите новые выборы, признаем Гуайдо президентом. Из зала им ответил глава венесуэльской дипломатии.

"Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы?! Никто не может устанавливать нам крайние сроки или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет", — подчеркнул глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В любом случае решать этот вопрос нужно внутри страны. И Николас Мадуро готов к переговорам. Хуан Гуайдо как президент, конечно, самозванец, но все-таки спикер Национальной ассамблеи.

"Сегодня, завтра и всегда я готов идти туда, куда должен. Если мне нужно все-таки встретиться с этим молодым человеком на вершине горы в три часа ночи, я пойду. Хоть голым. Я готов это сделать это. Не знаю, пешком, на машине или на велосипеде, но я пойду туда, я — за диалог с ним. Я верю в мир, в демократию и правду", — заявил Мадуро.

Правда, сподручнее обсуждать будущее все-таки с теми, кто Гуайдо руководит. В Госдепе даже появилась новая должность — представитель США по Венесуэле. Им тал Элиотт Абрамс (слышится и пишется, как название танка). Теперь личный Абрамс Трампа — на венесуэльском направлении. В ООН у него — дебют.

Новичком в дипломатии Абрамса не назовешь. При Рейгане работал помощником. госсекретаря. Ветеран холодный войны, похоже, сам не сразу поверил, что он снова в деле, когда накануне Помпео "извлек" его из Совета по международным отношениям.

"Я ушел из этого здания 30 лет назад, так что очень приятно вернуться. Этот кризис в Венесуэле глубокий, сложный и опасный. Так что не могу дождаться, когда займусь им", — сказал Абрамс.

Руки чешутся, потому что помнят: "сгорел" Абрамс в свое время на скандале "Иран -контрас". Врал Конгрессу о поставках оружия никарагуанским повстанцам, воевавшим против сандинистов Даниэля Ортеги. До этого прикрывал проамериканскую диктатуру в Сальвадоре, устроившую силами "эскадрона смерти" резню в Мосоте. Говорят, причастен он и к покушению на Уго Чавеса. В общем, грязи на заднем дворе США Абрамс не боится.

Этот задний двор так утоптан сапогами американских солдат или спецагентов, что следы повсюду. Только на нынешний год приходится несколько круглых дат. 105 лет назад США захватили мексиканский порт Веракруз, а 65 лет назад при поддержке ЦРУ свергли президента Гватемалы. Еще через десять этот же сценарий повторят в Бразилии, где к власти приведут военную диктатуру. В 1989-м американцы придут в Панаму за Мануэлем Норьегой, а пятью годами позже — на Гаити.

Передышка для Латинской Америки оказалась в какой-то мере случайной. Буша-младшего и Барака Обаму просто больше интересовал Ближний Восток.

За месяц до того, как провозгласить себя президентом, Гуайдо тайно побывал в США, Бразилии и Колумбии, куда через закрытую границу перебрался тайными тропами. По началу планировали все провернуть под инаугурацию Мадуро.

"Решение пойти на противостояние с Мадуро напрямую стало возможным только благодаря сильной поддержке администрации Трампа, что, в свою очередь, привело к хору одобрения большинства латиноамериканских правительств, которые моментально признали Гуайдо", — пишут СМИ.

Все разговоры велись через зашифрованные средства связи. К конспирации у Гуайдо, похоже, призвание. На недавнюю встречу Мадуро с оппозиционерами он пришел в кепке и натянутом поверх нее капюшоне.

Выбранный в США президентом Венесуэлы Гуайдо — политик хоть и молодой, но не самой последней модели. Внешне и так похожий на Обаму, он, кажется, мечтает о роли двойника. Комично копирует жесты и слоганы. Например, "Да, мы можем".

Подчиняется, Гуайдо правда, людям с другого — не обамовского — фланга американской политики. План, который должен был стать капканом для Мадуро, привели в действие после звонка вице-президента республиканца Майка Пенса.

Приложила к перевороту руку и министр иностранных дел Канады украинского происхождения Христя Фриланд. Видимо, просвещала, что на ее исторической родине такое с некоторых пор в порядке вещей. Теперь забуксовавшему перевороту обещают дозаправку.

"Помпео с лицом потерпевшего говорит, что за этот переворот он заплатит 20 миллионов долларов. Кто даст больше? Давайте аукцион устроим. Никто ничего не дает, а колумбийское правительство смотрит в сторонку, у них только кокаин. 30 тонн кокаина может дать колумбийское правительство", — заявил Мадуро.

Впрочем, дипломатические отношения с Колумбией Каракас пока не разорвал. С США — наоборот. По распоряжению Мадуро закрыты и венесуэльские консульства, и посольство в Вашингтоне. Гуйадо потребовал от дипломатов не подчиняться, но присягнул самозванцу пока только один. Хосе Луис Сильва, военный атташе посольства Венесуэлы в США, записал видеообращение под портретом Симона Боливара: "Я, являясь военным атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах, не признаю Николаса Мадуро президентом Венесуэлы".

Тем временем истекли 72 часа, отведенные американским дипломатам на сбор вещей. Несмотря на то что, по словам президента Мадуро, их последняя группа уже покинула Каракас, полностью закрывать свою миссию в Венесуэле Вашингтон не собирается. У стран будет 30 дней на обсуждение варианта открытия секций взаимных интересов. Хотя интересы эти взаимоисключающие. Как долго боливарианская республика сможет выдерживать двоих?..