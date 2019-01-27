Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 5 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 января 201921:52 Валентин Богданов

Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Американский госсекретарь Майк Помпео покинул поле дипломатического боя раньше времени. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей моральной победе.

Пока власти США рассказывают о том, что Николас Мадуро держится лишь за счет армии, а весь народ, дескать, за Гуайдо, поддержать законно избранного президента Венесуэлы выходят даже в Нью-Йорке. На Юнион-сквер — акция против навязанной извне попытки переворота.

"Чавистке" Кейли Кереве в 2006 году было всего восемь, когда на Генассамблее ООН здесь же в Нью-Йорке Уго Чавес произнес свою крылатую фразу: "Вчера сюда приходил дьявол, и тут до сих пор пахнет серой".

Люди с таким острым политическом чутьем, как у Чавеса, в ООН сегодня в дефиците. Но можно биться об заклад, что и на заседании Совбеза, собранного по требованию США, он бы почувствовал тот самый запах.

"Настало время поддержать народ Венесуэлы и помочь ему признать новое правительство во главе с президентом Гуайдо и покончить с этим ночным кошмаром. США — вместе с народом Венесуэлы", — заявил госсекретарь Помпео.

Россию, Китай и Кубу Помпео обвинил в том, что сторону они заняли неправильную, а случилось это потому, что этим странам не хватает демократии. Видимо, демократии американской.

"Из уст американских руководителей звучат прозрачные намеки на применение силы в виде рассуждения о всех опциях на столе. Пользуясь присутствием госсекретаря Помпео, хотим прямо у него спросить: означает ли это, что США готовы применить силу против суверенного государства под надуманным предлогом? Именно в этом зале должен прозвучать откровенный ответ, собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить уставы ООН?" – сказал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

Попытались спросить Помпео и мы, но госсекретарь в буквальном смысле ушел ответа.

Чуть позже к микрофонам выдвинулась группа европейских дипломатов. Постпреды Евросоюза и примкнувший к ним замминистра иностранных дел Великобритании предъявили Каракасу ультиматум. Если не назначите новые выборы, признаем Гуайдо президентом. Из зала им ответил глава венесуэльской дипломатии.

"Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы?! Никто не может устанавливать нам крайние сроки или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет", — подчеркнул глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В любом случае решать этот вопрос нужно внутри страны. И Николас Мадуро готов к переговорам. Хуан Гуайдо как президент, конечно, самозванец, но все-таки спикер Национальной ассамблеи.

"Сегодня, завтра и всегда я готов идти туда, куда должен. Если мне нужно все-таки встретиться с этим молодым человеком на вершине горы в три часа ночи, я пойду. Хоть голым. Я готов это сделать это. Не знаю, пешком, на машине или на велосипеде, но я пойду туда, я — за диалог с ним. Я верю в мир, в демократию и правду", — заявил Мадуро.

Правда, сподручнее обсуждать будущее все-таки с теми, кто Гуайдо руководит. В Госдепе даже появилась новая должность — представитель США по Венесуэле. Им тал Элиотт Абрамс (слышится и пишется, как название танка). Теперь личный Абрамс Трампа — на венесуэльском направлении. В ООН у него — дебют.

Новичком в дипломатии Абрамса не назовешь. При Рейгане работал помощником. госсекретаря. Ветеран холодный войны, похоже, сам не сразу поверил, что он снова в деле, когда накануне Помпео "извлек" его из Совета по международным отношениям.

"Я ушел из этого здания 30 лет назад, так что очень приятно вернуться. Этот кризис в Венесуэле глубокий, сложный и опасный. Так что не могу дождаться, когда займусь им", — сказал Абрамс.

Руки чешутся, потому что помнят: "сгорел" Абрамс в свое время на скандале "Иран -контрас". Врал Конгрессу о поставках оружия никарагуанским повстанцам, воевавшим против сандинистов Даниэля Ортеги. До этого прикрывал проамериканскую диктатуру в Сальвадоре, устроившую силами "эскадрона смерти" резню в Мосоте. Говорят, причастен он и к покушению на Уго Чавеса. В общем, грязи на заднем дворе США Абрамс не боится.

Этот задний двор так утоптан сапогами американских солдат или спецагентов, что следы повсюду. Только на нынешний год приходится несколько круглых дат. 105 лет назад США захватили мексиканский порт Веракруз, а 65 лет назад при поддержке ЦРУ свергли президента Гватемалы. Еще через десять этот же сценарий повторят в Бразилии, где к власти приведут военную диктатуру. В 1989-м американцы придут в Панаму за Мануэлем Норьегой, а пятью годами позже — на Гаити.

Передышка для Латинской Америки оказалась в какой-то мере случайной. Буша-младшего и Барака Обаму просто больше интересовал Ближний Восток.

За месяц до того, как провозгласить себя президентом, Гуайдо тайно побывал в США, Бразилии и Колумбии, куда через закрытую границу перебрался тайными тропами. По началу планировали все провернуть под инаугурацию Мадуро.

"Решение пойти на противостояние с Мадуро напрямую стало возможным только благодаря сильной поддержке администрации Трампа, что, в свою очередь, привело к хору одобрения большинства латиноамериканских правительств, которые моментально признали Гуайдо", — пишут СМИ.

Все разговоры велись через зашифрованные средства связи. К конспирации у Гуайдо, похоже, призвание. На недавнюю встречу Мадуро с оппозиционерами он пришел в кепке и натянутом поверх нее капюшоне.

Выбранный в США президентом Венесуэлы Гуайдо — политик хоть и молодой, но не самой последней модели. Внешне и так похожий на Обаму, он, кажется, мечтает о роли двойника. Комично копирует жесты и слоганы. Например, "Да, мы можем".

Подчиняется, Гуайдо правда, людям с другого — не обамовского — фланга американской политики. План, который должен был стать капканом для Мадуро, привели в действие после звонка вице-президента республиканца Майка Пенса.

Приложила к перевороту руку и министр иностранных дел Канады украинского происхождения Христя Фриланд. Видимо, просвещала, что на ее исторической родине такое с некоторых пор в порядке вещей. Теперь забуксовавшему перевороту обещают дозаправку.

"Помпео с лицом потерпевшего говорит, что за этот переворот он заплатит 20 миллионов долларов. Кто даст больше? Давайте аукцион устроим. Никто ничего не дает, а колумбийское правительство смотрит в сторонку, у них только кокаин. 30 тонн кокаина может дать колумбийское правительство", — заявил Мадуро.

Впрочем, дипломатические отношения с Колумбией Каракас пока не разорвал. С США — наоборот. По распоряжению Мадуро закрыты и венесуэльские консульства, и посольство в Вашингтоне. Гуйадо потребовал от дипломатов не подчиняться, но присягнул самозванцу пока только один. Хосе Луис Сильва, военный атташе посольства Венесуэлы в США, записал видеообращение под портретом Симона Боливара: "Я, являясь военным атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах, не признаю Николаса Мадуро президентом Венесуэлы".

Тем временем истекли 72 часа, отведенные американским дипломатам на сбор вещей. Несмотря на то что, по словам президента Мадуро, их последняя группа уже покинула Каракас, полностью закрывать свою миссию в Венесуэле Вашингтон не собирается. У стран будет 30 дней на обсуждение варианта открытия секций взаимных интересов. Хотя интересы эти взаимоисключающие. Как долго боливарианская республика сможет выдерживать двоих?..

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

22:26

В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

20:38

Сняли со стены и ушли: картину Куинджи украли из Третьяковки

20:22

Взрыв с обрушением в Гааге: россиян среди пострадавших нет

20:08

Из Третьяковки пропала картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи

19:44

Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

18:50

Взрыв в Гааге спровоцировал обрушение

18:18

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Картину Куинджи могли украсть под заказ

Картину Куинджи могли украсть под заказ

57 минут назад
При взрыве в Гааге пострадали девять человек

При взрыве в Гааге пострадали девять человек

1 час назад
Блокада Ленинграда: страдания и взлет человеческого духа

Блокада Ленинграда: страдания и взлет человеческого духа

35 минут назад
Мощный снегопад в Центральной России: главный удар пришелся по Москве

Мощный снегопад в Центральной России: главный удар пришелся по Москве

1 час назад
Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

1 час назад
Путин рассказал об адских условиях во время блокады

Путин рассказал об адских условиях во время блокады

2 часа назад
"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

3 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

30 минут назад
Давос показал, что правила мироустройства утрачивают универсальность

Давос показал, что правила мироустройства утрачивают универсальность

38 минут назад
Британии грозят спад экономики и хаос на границе

Британии грозят спад экономики и хаос на границе

33 минуты назад
Лягался и пихался: Береза атаковал Скабееву, "рискуя жизнью"

Лягался и пихался: Береза атаковал Скабееву, "рискуя жизнью"

2 часа назад
"Новая жизнь на старой закваске": что предлагают украинцам кандидаты в президенты

"Новая жизнь на старой закваске": что предлагают украинцам кандидаты в президенты

1 час назад
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

25.01.2019 15:35
"Расказачивание": трагичная страница нашей истории

"Расказачивание": трагичная страница нашей истории

30 минут назад
"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать

"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать

31 минута назад
Черный гриб и ледяной затор: операция на Бурее

Черный гриб и ледяной затор: операция на Бурее

32 минуты назад
Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы стали вторыми на Кубке мира в Москве

Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы стали вторыми на Кубке мира в Москве

1 час назад
Жители Курил: это наши острова — и все

Жители Курил: это наши острова — и все

1 час назад
Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

2 часа назад
Белый дом не в курсе, откуда Трамп взял столько нелегалов

Белый дом не в курсе, откуда Трамп взял столько нелегалов

2 часа назад
Песков сообщил о проблемах с соглашением по Идлибу

Песков сообщил о проблемах с соглашением по Идлибу

2 часа назад
"Локомотив" обыграл "Сочи" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

"Локомотив" обыграл "Сочи" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

2 часа назад
Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

2 часа назад
Саночники России впервые в истории выиграли эстафету на чемпионате мира

Саночники России впервые в истории выиграли эстафету на чемпионате мира

3 часа назад
Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

3 часа назад
Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

3 часа назад
Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

3 часа назад
У "Глаза" есть конкуренты

У "Глаза" есть конкуренты

4 часа назад
Француз Майе победил в масс-старте биатлонного Кубка мира. Гараничев – 7-й

Француз Майе победил в масс-старте биатлонного Кубка мира. Гараничев – 7-й

4 часа назад
Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

4 часа назад
Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

4 часа назад
Гона хотят оставить без выходного пособия

Гона хотят оставить без выходного пособия

4 часа назад
Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

4 часа назад
Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

4 часа назад
Асме Асад удалили раковую опухоль

Асме Асад удалили раковую опухоль

4 часа назад
Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

4 часа назад
Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

4 часа назад
Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

4 часа назад
Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

4 часа назад
Военные кафедры превратились в центры

Военные кафедры превратились в центры

5 часов назад
Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

5 часов назад
Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

5 часов назад
"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

6 часов назад
Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

6 часов назад
Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

6 часов назад
Черникова похоронят рядом с отцом

Черникова похоронят рядом с отцом

7 часов назад
Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

7 часов назад
Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

8 часов назад
Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

8 часов назад
Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

8 часов назад
Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

9 часов назад
Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

11 часов назад
Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

22 часа назад
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

25.01.2019 13:07