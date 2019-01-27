Путин рассказал об адских условиях во время блокады
27 января — 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Почти 900 дней героической обороны и огромные жертвы во имя победы над диким врагом. Вместе с жителями города юбилейную светлую и в то же время скорбную дату в родном Питере отметил и Владимир Путин.
В этот день жители Петербурга как один становятся ленинградцами и вспоминают, как этот город и его люди боролись за жизнь и победили. Вереница людей тянется к памятнику на Пискаревском кладбище. Вдоль братских могил проследовал и президент. Сын блокадников Владимир Путин не раз вспоминал рассказы родителей, как в 1942-м умер его двухлетний старший брат Виктор, которого он никогда и не видел и который похоронен здесь.
Почти 900 мучительных дней — горькая веха в истории всей страны. Для Ленинграда — полтора миллиона жизней. Приговор, который вынес Гитлер, — бесконечные бомбежки и артобстрелы. Но самое страшное началось в октябре 1941-го: голод, что пережившие блокаду, будут вспоминать до конца своих дней, когда в день на человека — 125 граммов хлеба. В первую зиму в Ленинграде ежедневно погибали до 4 тысяч человек. Вторая оказалась еще тяжелее.
"Конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть то, что было в Ленинграде, нельзя никогда. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором. Целенаправленным, осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан. Вот это и называется преступлением против человечности. По плану врага, Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли, но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое Отечество они никогда не сдадут. И эта высота подвига осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила — высочайший пример преданности Родине", — сказал глава российского государства.
Букет алых роз к "рубежному камню" — одному из памятников мемориального комплекса. Тот самый Невский пятачок, откуда Красная Армия пыталась пробиться в осажденный Ленинград. За этот плацдарм сражался и отец Владимира Путина Владимир Спиридонович. И был тяжело ранен. В музее "Ленрезерв" Путин останавливается перед отцовским фронтовым снимком.
Именно с Невского пятачка немцы ждали основного наступления советских войск. Но поздней осенью 1943-го по льду через Кронштадт Красная Армия перебросила главные силы под Ораниенбаум, и этот удар с запада стал для фашистов роковым – "январским громом".
В честь ленинградской победы по брусчатке Дворцовой площади — торжественный марш. Знамена фронтов — Волховского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного и Прибалтийского — это их бойцы защищали и освобождали город. Военнослужащие и курсанты, современная и историческая техника, где обязательно легендарный Т-34. И бронемашины, которые на Кировском заводе выпускали все дни блокады и тут же отправляли на передовую.
"В кольце блокады, в адских условиях голода и холода ленинградцы трудились и сражались. На передовой, в народном ополчении, в заводских цехах и госпиталях. Под оглушительный грохот бомбежек и под тихий изнурительный стук метронома. Они жили надеждой, верили в победу и думали о будущих поколениях, о нас. С праздником вас, с днем полного освобождения непокоренного Ленинграда от вражеской блокады!" – сказал Владимир Путин.
Пронзительные строки из дневников тех, кто боролся за жизнь свою, своих близких и своего родного Ленинграда. Те чувства, которые так сложно представить нам, но которые так остро переживают все те, кто связан с этим героическим городом. Его непокоренным духом пропитан, кажется, каждый экспонат уникальной экспозиции. Здесь попытались максимально точно передать атмосферу осажденного города. Звуки метронома, что оповещал о приближающемся артобстреле, и зияющие в квартирах дыры — следы постоянных бомбежек.
Улица с непременным "В случае артобстрела эта сторона наиболее опасна". Дорога жизни и грузовики, что под непрерывным огнем доставляли по Ладожскому озеру продукты, а потом вывозили женщин и детей. Все это детям сегодняшним показывали наглядно, чтобы знали и помнили.
В тот день 75 лет назад в Ленинграде был салют. Ждали его и сегодня. В память о бессмертном подвиге города на Неве.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в столичной многоэтажке
- Глава подмосковного СПЧ оказалась в центре скандала
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю
Самое читаемое
-
"Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- 2-летнего мальчика, провалившегося в колодец, спасти не удалось
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
- Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
- Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
- Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года
- Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Opel возобновит производство в России
- В России стартовала сборка флагманского седана Kia
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Не послушались: снегопад, аварии и пробки в Москве
- Соседи травят семью с ребенком-инвалидом
- Москва - театральная столица: Сергей Собянин о формуле успеха
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца