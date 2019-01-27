Мощный снегопад в Центральной России: главный удар пришелся по Москве
Мощный снегопад обрушился на Москву и Центральную Россию. Такого не было вот уже 70 лет. Снежный покров вырос на полметра. Снег идет без перерыва уже 26 часов и, по прогнозам синоптиков, прекратится лишь утром 28 января.
Сильные снегопады, что обрушились на столицу в выходные, стали рекордными уже к вечеру 27 января. Только за сутки в Москве выпали 35% всей месячной январской нормы снега.
Мощный снегопад в столице продолжается уже вторые сутки. Он стал самым сильным с начала зимы. 27 января был побит еще один погодный рекорд — по объемам снега. Его было столько, сколько в Москве не было уже почти 70 лет.
Из-за метели в столичных аэропортах отменили десятки рейсов. На дорогах — массовые аварии. Гигантская цепочка аварий — на Симферопольском шоссе. Свыше 50 грузовиков и легковых машин. Скоростная трасса заблокирована разбитыми машинами на несколько километров. Аварии — в каждом районе.
Водители, даже самые опытные, называют ситуацию исключительно сложной. Столица утонула в снегу. Осадки сочетались с сильным и порывистым ветром.
На дорогах — километровые пробки. И это, несмотря на то что в выходные движение становится свободнее. Машины тянутся друг за другом в бесконечное снежной каше.
Медленно, но дороги все-таки жили. Неимоверным напряжением сил заторов удалось избежать. Городские власти вывели на улицы свыше 13 тысяч единиц снегоуборочной техники и вывезли с проезжей части и тротуаров 800 тысяч кубометров снега.
Небывалые снегопады обрушились в выходные и на многие регионы Центральной России. В Саратове на маршруты не вышли все трамваи. Из -за снега с перебоями работали троллейбусные линии. Пассажирам самим приходилось выталкивать транспорт из колеи.
Снег парализовал столицу Башкирии. Там — десятибалльные пробки. А на въезде в Кумертау сильный ветер обрушил многотонную стелу.
Мощный циклон накрыл Волгоградскую область. Сквозь снежную пелену водители едут с риском для жизни.
Метель и снегопад в Оренбурге и Челябинске. На опасных участках дополнительные экипажи ГИБДД. Во многих городах военные вывели на помощь спецтехнику.
В Самаре таксист пытался объехать пробку по трамвайным путям. В итоге застрял, и вытягивать его пришлось с помощью самого же трамвая.
В Осетии мощные осадки образовали 10-метровые завалы на Транскавказской магистрали. Мощная техника пробивает в них тоннели .Сотрудники противолавинной службы обстреливают снег на горных вершинах, где еще остаются 200 опасных лавин.
Но в пересчете на массу выпавшего снега самый главный удар приняла на себя Москва. И это, видимо, не последний удар стихии.
Активная зона фронта движется на Москву с юга и запада. Поэтому лучшей точки для обзора, чем смотровая площадка Воробьевых гор, не найти. Обычно с этого места просматривается вся Москва. Но сейчас с трудом заметен даже огромные полукруг стадиона "Лужники".
Борьба с огромными массами выпавшего в Москве снега продолжается и с наступлением темноты. Снегоплавильные пункты работают на пределе возможностей. А на улицах города — 60 тысяч человек: транспортники, коммунальщики, сотрудники ГИБДД. Каждый из них на своем посту продолжает совершать настоящий трудовой подвиг.
По прогнозам, в ближайшие дни снегопад может продолжиться, а значит, работать на пределе сил придется и на следующей неделе.
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