Белый дом не в курсе, откуда Трамп взял столько нелегалов

Исполняющий обязанности руководителя аппарата американского Белого дома Мик Малвэни не смог пояснить, откуда президент США Дональд Трамп взял данные о численности нелегалов в стране. Ранее Трамп написал в своем Twitter, что в США насчитывается почти 26 миллионов нелегальных мигрантов.

"Я не совсем уверен в том, где президент получил эти цифры сегодня утром", — сказал Малвэни, отвечая на вопрос журналиста одного из американских телеканалов об источнике этих сведений. Слова высокопоставленного сотрудника Белого дома цитирует ТАСС.

Вместе с тем Малвэни признал, что официальная цифра в 11 миллионов нелегальных мигрантов, находящихся на территории США, была актуальна несколько лет назад. Он отметил, что число мигрантов растет: только на протяжении последних трех месяцев в страну прибыли около 60 тысяч новых нелегалов. Сам Малвэни предположил, что сейчас в США таковых 30 или 40 миллионов человек.

Глава государства, добавил Малвэни, просто хочет "показать, насколько глупы дебаты" по вопросу о строительстве стены на американо-мексиканской границе.

Сам Трамп также написал в своем Twitter, посвященном мигрантам, что на их нужды с начала года уже потрачено почти 19 миллиардов долларов из американского бюджета.