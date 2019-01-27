Взрыв с обрушением в Гааге: россиян среди пострадавших нет

Посольство РФ в Голландии опубликовало твит, в котором сообщило, что россиян среди пострадавших при взрыве в Гааге нет.

Ранее сообщалось, что предположительно от взрыва бытового газа в городе рухнули три дома, есть пострадавшие.

На месте работают экстренные службы, спасатели вывели двух человек, но не исключено, что под завалами могут оставаться люди.