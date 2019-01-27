BBC отменила показ программы про Абрамовича

Британская корпорация BBC отменила показ в телеэфире очередного выпуска программы "Панорама", в котором рассказывается о российском предпринимателе, владельце футбольного клуба "Челси" Романе Абрамовиче.

Представители корпорации ВВС подтвердили эту информацию одной из газет Великобритании, но объяснять свое решение не стали. Однако СМИ предполагает, что причины в том, что появились возражения со стороны Абрамовича и его адвокатов.

Новый выпуск "Панорамы" должен был выйти в эфир в понедельник 28 января. Авторы программы намеревались рассказать о происхождении состояния Абрамовича, а также о том, как он приобрел клуб Английской премьер-лиги в 2003 году.

Программа "Панорама" корпорации BBC специализируется среди прочего на журналистских расследованиях, пишет ТАСС.