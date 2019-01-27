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27 января 201920:46

Сняли со стены и ушли: картину Куинджи украли из Третьяковки

Полиция ищет похитителей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки.

Музейные сотрудники просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и увидели, как неизвестные снимают картину со стены и уходят.

Теперь правоохранители отсматривают кадры и и опрашивают смотрителей, дежуривших в Инженерном корпусе Третьяковки в последние дни.

Факт хищения ранее подтвердили МВД России и Минкультуры РФ.

Картина "Ай-Петри. Крым" датируется 1890 годами. Это небольшое полотно, выполненное маслом на бумаге и холсте, передает ТАСС.

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