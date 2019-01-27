Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.

Ранее Емельяненко-старший не пришел на пресс-конференцию после поединка. Российский боец получил рассечение над левым глазом, которое медикам пришлось зашивать. Емельяненко покинул арену вскоре после завершения боя и оказания ему медицинской помощи.

"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов, — написал Емельяненко на своей официальной странице в Instagram. — Думаю, через пару недель все заживет".

Кроме того, российский боец выразил благодарность всем, кто помогал ему готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок.

Напомним, что Емельяненко был нокаутирован Бейдером спустя 35 секунд после старта поединка. Это был заключительный бой российского бойца в Bellator – между сторонами действовало соглашение на три встречи. До поединка с Бейдером россиянин проиграл Мэтту Митриону и выиграл у Чейла Сонена.