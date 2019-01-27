При взрыве в Гааге пострадали девять человек

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Гааге пострадали как минимум девять человек. Семеро доставлены в ближайшие больницы, двоим помощь была оказана на месте, сообщает ТАСС со ссылкой на спасательную службу города.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов трех человек, однако они предполагают, что еще как минимум один остается под обломками разрушенного дома. Точное количество людей, находившихся в доме во время взрыва, пока не установлено. Россиян среди пострадавших нет.

Взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме Гааги, вплотную примыкающем к другим домам того же типа, произошел во второй половине дня в воскресенье, 27 января. Фасад дома обрушился. И примыкающие здания также могут обрушиться в любой момент, так как они получили сильные повреждения. Эти факторы осложняют спасательную операцию.

Все жители близлежащих домов на всякий случай эвакуированы в местный общественный центр.